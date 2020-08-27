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    У світі

    У Німеччині затвердили нові карантинні заходи

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    У Німеччині затвердили нові карантинні заходи - У Німеччині затвердили нові карантинні заходи
    У Німеччині затвердили нові карантинні заходи

    За відмову носити захисну маску в громадських місцях у Німеччині буде передбачений штраф у розмірі мінімум 50 євро

    У Німеччині затвердили нові карантинні заходи для боротьби з поширенням Covid-19. Зокрема, уряд ввів штрафи за відмову носити маску в громадських місцях.

    Про це повідомляє Deutshe Welle.

    Так, за відмову носити захисну маску в громадських місцях у Німеччині буде передбачений штраф у розмірі мінімум 50 євро.

    При цьому наголошується, що така норма не буде діяти на території федеральної землі Саксонія-Анхальт, прем'єр якої Райнер Хазелофф рішуче висловився проти.

    У разі порушення рекомендацій влади про відвідування країн і регіонів з високим рівнем ризику зараження коронавірусом громадяни не зможуть претендувати на компенсацію збитків внаслідок перебування на карантині.

    Масові заходи тепер заборонені в Німеччині до кінця 2020 року. Вболівальники не будуть допускатися на стадіони як мінімум до кінця жовтня.

    До слова, уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада.

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