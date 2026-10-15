Шість Су-34 за одну ніч. Удар «Нептуном» оголив слабке місце російської авіації

За одну ніч українські ракети уразили більше Су-34, ніж російський авіапром поставив війську від початку року

Українська атака на російський аеродром «Борисоглєбськ» у ніч проти 15 жовтня може суттєво ускладнити поповнення парку винищувачів-бомбардувальників Су-34. Масштаби ураження літаків виявилися особливо показовими на тлі темпів їхнього виробництва в Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express.

За інформацією Військово-морських сил України, удар по російському військовому аеродрому здійснили за допомогою ракетного комплексу «Нептун». У результаті атаки було уражено одразу шість літаків Су-34, які російська армія використовує для запуску керованих авіаційних бомб із модулями планування та корекції.

Су-34 – радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км.

Аналітики Defense Express звернули увагу на масштаб втрат російської авіації, порівнявши кількість уражених літаків із темпами їхнього виробництва та постачання.

За даними видання, у 2025 році Росія заявляла про передачу своїм Повітряно-космічним силам семи партій Су-34 загальною кількістю 18 літаків. Зазвичай такі поставки здійснюють невеликими партіями по два-три борти. Водночас у 2026 році, навіть якщо орієнтуватися на офіційні російські повідомлення, військова авіація РФ отримала щонайбільше чотири-п'ять нових Су-34. Таким чином, лише під час однієї атаки на аеродром «Борисоглєбськ» українські військові уразили більше літаків цього типу, ніж російський оборонно-промисловий комплекс, за оцінками аналітиків, встиг поставити від початку року.

Крім того, за інформацією з відкритих джерел, до 15 жовтня російська армія вже втратила три Су-34 знищеними або пошкодженими. З урахуванням останнього удару загальна кількість уражених російських бомбардувальників цього типу у 2026 році могла зрости щонайменше до дев'яти одиниць.

Команда Defense Express наголошує, що такі втрати поступово послаблюють можливості російської авіації завдавати ударів керованими авіабомбами по прифронтових населених пунктах України.

Нагадаємо, за даними Військово-морських сил ЗСУ, внаслідок атаки на аеродром «Борисоглєбськ» також було знищено технічне обладнання, необхідне для забезпечення польотів російської авіації. На території військового об'єкта зафіксували повторні детонації та пожежу. Інформація про наслідки удару уточнюється.