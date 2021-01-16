У Палестині вперше за 15 років проведуть вибори
Аббас доручив почати «демократичний виборчий процес»
Президент Палестини Махмуд Аббас оголосив парламентські і президентські вибори, перші за 15 років.
Про це повідомляє WAFA.
Парламентські вибори були заплановані на 22 травня, а президентські – 31 липня.
Аббас доручив почати «демократичний виборчий процес».
«Президент доручив виборчій комісії і всім державним апаратам розпочати демократичний виборчий процес у всіх містах своєї країни», – йдеться у повідомленні.
У Reuters вважають, що таким чином діючий президент хоче «усунути давні внутрішні розбіжності».
Раптове оголошення виборів в Палестині пов'язують також із США. Держава нібито хоче перезавантажити свої відносини зі Штатами через новообраного президента Джо Байдена.