  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Палестині вперше за 15 років проведуть вибори

    • Розсилка
    Президент Палестини Махмуд Аббас передає указ про вибори голові Палестинського центрального виборчого комітету Хані Насер - У Палестині вперше за 15 років проведуть вибори
    Президент Палестини Махмуд Аббас передає указ про вибори голові Палестинського центрального виборчого комітету Хані Насер
    Фото: WAFA

    Аббас доручив почати «демократичний виборчий процес»

    Президент Палестини Махмуд Аббас оголосив парламентські і президентські вибори, перші за 15 років.

    Про це повідомляє WAFA.

    Парламентські вибори були заплановані на 22 травня, а президентські – 31 липня.

    Аббас доручив почати «демократичний виборчий процес».

    «Президент доручив виборчій комісії і всім державним апаратам розпочати демократичний виборчий процес у всіх містах своєї країни», – йдеться у повідомленні.

    У Reuters вважають, що таким чином діючий президент хоче «усунути давні внутрішні розбіжності».

    Раптове оголошення виборів в Палестині пов'язують також із США. Держава нібито хоче перезавантажити свої відносини зі Штатами через новообраного президента Джо Байдена.

     Держава Палестина – де–юре незалежна частково визнана держава на Близькому Сході, що знаходиться в процесі створення. Незалежність Держави Палестина станом на кінець липня 2019 року визнали 138 з 193 держав – членів ООН.
    Теги: вибори ООН незалежність Палестина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies