У Парижі помер перший президент Ірану

Аболхасан Банісадр помер у паризькій лікарні після тривалої хвороби

Аболхасан Банісадр, який став першим президентом Ірану після ісламської революції 1979 року, помер у віці 88 років, інформує BBC.

Повідомляють, що він помер у паризькій лікарні після тривалої хвороби.

Відомо, його обрали президентом у 1980 році, але усунили через 16 місяців після вступу на посаду. Він втік до Франції, де ненадовго був частиною групи, яка займалася спробами повалення духовної влади.

Банісадр обіймав посаду міністра економіки та закордонних справ Ірану і за допомогою ісламського духовенства став президентом. Він зіткнувся з величезними труднощами з самого початку, включаючи кризу в посольстві США та ірано-іракську війну, але, перш за все, протидію фундаменталістських священнослужителів.

Банісадр був проти того, щоб у політичній системі були священнослужителі, а боротьба за владу призвела до його імпічменту парламентом. Через місяць він втік на борту Ірану і отримав політичний притулок у Франції, де і прожив решту свого життя.

До слова, чотириразовий бронзовий призер конкурсу Містер Олімпія, американський бодібілдер Джордж Петерсон помер у віці 37 років.

Також 6 вересня на 89-му році життя помер французький актор Жан-Поль Бельмондо.