У Парижі пройшла акція на підтримку кримських татар



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Акція відбулась в межах всесвітньої кампанії Об‘єднані Прапором Фото: hromadske.ua

Акція відбулася на площі Прав Людини

На площі Прав Людини в Парижі українські активісти влаштували демонстрацію, аби привернути увагу оточуючих до річниці анексії Криму і 5-ої річниці боротьби кримських татар проти анексії.

Організатор акції — громадська організація Ukraine Action. В заході взяли участь декілька десятків людей.

«Акція відбулась в межах всесвітньої кампанії Об‘єднані Прапором: великий кримсько-татарський прапор подорожує світом. Тобто ми його прийняли, підписали на акції і завтра відправимо в Люксембург. Прапор вже пройшов 32 країни. Після подій біля Керченської протоки до татарського прапора долучився також прапор військово-морських сил України. Його також підписали, а також висловили підтримку ув‘язненим морякам і вимагали їхнього звільнення», — розповіла Громадському співорганізаторка акції Анна Гармаш.

Як повідомляв «Главком», Слідчий відділ Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та Севастополі відкрив кримінальне провадження за фактом насильницького зникнення на окупованому півострові кримськотатарських активістів.

Раніше повідомлялося, що в селищі Октябрське в Криму російські силовики влаштували обшуки у будинках кримських татар: Арсена Абхаірова, Решата Емірусеінова і його сина Рустема, Іззета Абдулганієва і його сина Ескендера.

За даними активістів, Абхаірова та Абдулганієва, а також сина Решата Емірусеінова відвезли в управління ФСБ. Зазначалося, що 69-річний Емірусеінов - активний учасник кримськотатарського руху.

Джерело: Громадське