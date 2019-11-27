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    У світі

    У Пентагоні повідомили про евакуацію Конгресу та перекриття території Білого дому

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    Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки&nbsp;направило вертольоти берегової охорони США для проведення розслідування - У Пентагоні повідомили про евакуацію Конгресу та перекриття території Білого дому
    Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки направило вертольоти берегової охорони США для проведення розслідування

    Наразі розглядаються три версії інциденту: безпілотник, птиці або атмосферна аномалія

    Територія Білого дому була закрита для входу, а американський Конгрес евакуйований після повідомлень про можливе порушення повітряного простору.

    Про це повідомляє CNN.

    Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки направило вертольоти берегової охорони США для проведення розслідування.

    У Пентагоні повідомили, що спочатку радар показав, що на території поблизу Конгресу та Білого дому знаходиться несанкціоноване повітряне судно, але військові не виявили його. У зв’язку з цим, на землі почалися пошуки безпілотника.

    Наразі розглядаються три версії інциденту: безпілотник, птиці або атмосферна аномалія. Пілоти військових вертольотів, зокрема, схиляються до версії зі зграями птахів.

    Відзначається, що робота державних установ відновилася через 45 хвилин.

    До слова, нещодавно у США випробували новий бойовий лазер проти безпілотників.

    США вертоліт військові розслідування Пентагон Вашингтон безпілотник
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