У Пентагоні повідомили про евакуацію Конгресу та перекриття території Білого дому



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Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки направило вертольоти берегової охорони США для проведення розслідування

Наразі розглядаються три версії інциденту: безпілотник, птиці або атмосферна аномалія

Територія Білого дому була закрита для входу, а американський Конгрес евакуйований після повідомлень про можливе порушення повітряного простору.

Про це повідомляє CNN.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки направило вертольоти берегової охорони США для проведення розслідування.

У Пентагоні повідомили, що спочатку радар показав, що на території поблизу Конгресу та Білого дому знаходиться несанкціоноване повітряне судно, але військові не виявили його. У зв’язку з цим, на землі почалися пошуки безпілотника.

Наразі розглядаються три версії інциденту: безпілотник, птиці або атмосферна аномалія. Пілоти військових вертольотів, зокрема, схиляються до версії зі зграями птахів.

Відзначається, що робота державних установ відновилася через 45 хвилин.

До слова, нещодавно у США випробували новий бойовий лазер проти безпілотників.