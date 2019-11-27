У Пентагоні повідомили про евакуацію Конгресу та перекриття території Білого дому
Наразі розглядаються три версії інциденту: безпілотник, птиці або атмосферна аномалія
Територія Білого дому була закрита для входу, а американський Конгрес евакуйований після повідомлень про можливе порушення повітряного простору.
Про це повідомляє CNN.
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки направило вертольоти берегової охорони США для проведення розслідування.
У Пентагоні повідомили, що спочатку радар показав, що на території поблизу Конгресу та Білого дому знаходиться несанкціоноване повітряне судно, але військові не виявили його. У зв’язку з цим, на землі почалися пошуки безпілотника.
Наразі розглядаються три версії інциденту: безпілотник, птиці або атмосферна аномалія. Пілоти військових вертольотів, зокрема, схиляються до версії зі зграями птахів.
Відзначається, що робота державних установ відновилася через 45 хвилин.
До слова, нещодавно у США випробували новий бойовий лазер проти безпілотників.