У Перу автобус з футбольними фанатами впав у провалля, восьмеро загинули (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автобус компанії Divino Niño злетів з дороги на крутому схилі у районі Лос-Оорганос й впав з висоти приблизно 15 метрів

Причиною аварії вважається те, що водій автобуса перевищив швидкість та втратив контроль над транспортним засобом

У Перу автобус, що перевозив фанатів футбольного клубу «Барселона», впав у провалля, у результаті аварії загинуло 8 людей.

Про це інформує La Republica.

«Еквадорський автобус, що повертався з Ліми, впав у прірву зранку у суботу, 15 лютого, в регіоні Піура Перу. В результаті аварії вісім загиблих та 30 постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Автобус перевозив фанатів «Барселони», які вирушили до Ліми, столиці Перу, щоб відвідати гру улюбленої команди.

8 muertos en el transporte que venía desde el Perú con hinchas de Barcelona pic.twitter.com/mhjbnkoX45 — @rramirez (@rramirez_54) February 15, 2020

Міжміський автобус компанії Divino Niño злетів з дороги на крутому схилі у районі Лос-Оорганос й впав з висоти приблизно 15 метрів.

Після прибуття на місце аварії місцеві рятувальні служби доправили постраждалих до кількох медичних центрів міста Піури та сусіднього регіону Тумбес.

Ймовірною причиною аварії вважається те, що водій автобуса перевищив швидкість та втратив контроль над транспортним засобом на різкому повороті.

Нагадаємо, пара закоханих розбилася у жахливій ДТП у Рівному.

Як повідомлялося, у Києві маршрутники влаштували кулачні бої.

Читайте також: