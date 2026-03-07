Головна Світ Соціум
Внаслідок ударів по Ірану загинули щонайменше 1172 мирних жителів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Жінки плачуть під час похорону дворічної дитини, яка загинула внаслідок ударів по Тегерану
фото: Reuters

Серед загиблих щонайменше 194 – діти

За даними американського інформаційного агентства активістів за права людини (HRANA), станом на 7 березня кількість мирних жителів, які загинули в Ірані внаслідок ударів США та Ізраїлю по країні, зросла до 1172. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Серед загиблих щонайменше 194 – діти, повідомляє HRANA. Окрім жертв серед цивільного населення, загинуло ще 176 військовослужбовців, повідомила правозахисна група.

За даними HRANA, деякі об'єкти, що охороняються міжнародним гуманітарним правом, були пошкоджені внаслідок ударів у період з четверга до п'ятниці ввечері за східним часом, зокрема об'єкт Червоного Півмісяця, три житлові будинки в Тегерані та об'єкт Національної іранської нафтової компанії.

Кількість загиблих у цьому останньому конфлікті наближається до загальної кількості жертв 12-денної війни минулого літа між Іраном, Ізраїлем та США, в якій, за оцінками HRANA, в Ірані загинуло 1190 людей.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо поточної ситуації навколо Ірану. На тлі останніх вибачень іранського президента Масуда Пезешкіана перед сусідами, Трамп констатував повну поразку тегеранського режиму. 

Дональд Трамп підкреслив, що нинішня зміна риторики Ірану – це не добровільний жест, а результат колосального військового тиску.

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан у суботу, 7 березня, виступив із резонансною заявою на тлі ескалації на Близькому Сході. В ефірі державного телебачення він перепросив у арабських держав Перської затоки за нещодавні удари та окреслив умови для деескалації. 

