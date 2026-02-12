Головна Світ Соціум
Ракети атакували Волгоградську область: уражено склад боєприпасів

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Ракети атакували Волгоградську область: уражено склад боєприпасів
фото: соціальні мережі

Влада оголосила термінову евакуацію жителів Котлубані через детонацію 

У ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків». Попри заяви влади про відсутність серйозних пошкоджень, ситуація залишається критичною: внаслідок масштабного займання розпочалася детонація боєприпасів.

Через високу загрозу для населення влада була змушена оголосити термінову евакуацію жителів Котлубані. Для вивезення людей задіяні автобуси, а в районному центрі Городище розгорнуто пункти тимчасового розміщення. На місці працюють підрозділи МНС та військові пожежні служби, проте детонація на складі ГРАУ суттєво ускладнює ліквідацію вогню.

Також цієї ночі в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. 

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників. 

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням. 

