ОАЕ у стані війни: президент зробив офіційну заяву

Мухаммад бін Заїд офіційно заявив, що його країна наразі перебуває у стані війни

Після ракетного нападу Ірану президент ОАЕ виступив із заявою про війну

Близький Схід продовжує занурюватися у масштабну безпекову кризу. Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд офіційно заявив, що його країна наразі перебуває у стані війни. Як інформує «Главком», про це пише Clash Report.

Приводом для такої риторики стали нещодавні ракетні удари, які Іран завдав по країні Перської затоки.

❗️ ОАЕ знаходиться в стані війни, – президент країни Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян



Водночас міноборони Еміратів заявило про успішне перехоплення іранських дронів і ракет.



Також про пуски іранських ракет і безпілотників повідомили Катар і Бахрейн. pic.twitter.com/UJisqL7QAx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 7, 2026

«Країна перебуває у стані війни, але залишається сильною та «нелегкою здобиччю», – сказав президент.

Водночас міноборони Еміратів заявило про успішне перехоплення іранських дронів і ракет.

Також про пуски іранських ракет і безпілотників повідомили Катар і Бахрейн.

Нагадаємо, вранці7 березня стало відомо про повітряну атаку на міжнародний аеропорт у Дубаї (ОАЕ). За попередніми даними, удар був здійснений з території Ірану за допомогою групи ударних безпілотних літальних апаратів.

Також президент Ірану Масуд Пезешкіан у суботу, 7 березня, виступив із резонансною заявою на тлі ескалації на Близькому Сході. В ефірі державного телебачення він перепросив у арабських держав Перської затоки за нещодавні удари та окреслив умови для деескалації.