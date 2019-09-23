У Петербурзі активісти «поховали» Путіна



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Поліція вже відпустила двох із затриманих, третій залишається під вартою, йому загрожує до п’яти років ув’язнення

Троє активістів, які є членами групи «Агітросія» вже брали участь у схожих акціях, тому були затримані 21 вересня

У Петербурзі російська поліція затримала трьох активістів після того, як на міському кладовищі на могилах з’явилися портрети президента Росії Путіна й інших високопосадовців

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Троє активістів, які є членами групи «Агітросія» вже брали участь у схожих акціях, тому були затримані 21 вересня за звинуваченням у «нарузі над тілами померлих і місцями їх поховання».

Поліція вже відпустила двох із затриманих, третій залишається під вартою, йому загрожує до п’яти років ув’язнення в разі визнання провини.

«Агітросія» офіційно заперечує причетність до цієї акції, яка стала підставою для вибіркового кримінального переслідування учасників організації», – йдеться в заяві групи.

У квітні учасники цієї організації взяли відповідальність за те, що поставили надгробок з іменем Путіна перед Ісаакіївським собором у Санкт-Петербурзі.

За кілька тижнів до цього схожі акції були проведені в Москві і місті Набережні Челни, що в Татарстані.

Двох активістів у Набережних Челнах затримали і засудили в березні до арештів відповідно на 28 і шість днів.