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    У світі

    У Петербурзі активісти «поховали» Путіна

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    Поліція вже відпустила двох із затриманих, третій залишається під вартою, йому загрожує до п&rsquo;яти років ув&rsquo;язнення - У Петербурзі активісти «поховали» Путіна
    Поліція вже відпустила двох із затриманих, третій залишається під вартою, йому загрожує до п’яти років ув’язнення

    Троє активістів, які є членами групи «Агітросія» вже брали участь у схожих акціях, тому були затримані 21 вересня

    У Петербурзі російська поліція затримала трьох активістів після того, як на міському кладовищі на могилах з’явилися портрети президента Росії Путіна й інших високопосадовців

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Троє активістів, які є членами групи «Агітросія» вже брали участь у схожих акціях, тому були затримані 21 вересня за звинуваченням у «нарузі над тілами померлих і місцями їх поховання».

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    Поліція вже відпустила двох із затриманих, третій залишається під вартою, йому загрожує до п’яти років ув’язнення в разі визнання провини.

    «Агітросія» офіційно заперечує причетність до цієї акції, яка стала підставою для вибіркового кримінального переслідування учасників організації», – йдеться в заяві групи.

    У квітні учасники цієї організації взяли відповідальність за те, що поставили надгробок з іменем Путіна перед Ісаакіївським собором у Санкт-Петербурзі.

    За кілька тижнів до цього схожі акції були проведені в Москві і місті Набережні Челни, що в Татарстані.

    Двох активістів у Набережних Челнах затримали і засудили в березні до арештів відповідно на 28 і шість днів.

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