У Підмосков’ї потужна пожежа (відео)
Попередньо, пожежа виникла на території компанії «АртБуд»
У Люберцях у Підмосков’ї сталася потужна пожежа, що охопила промзону. У районі Котельників поряд із "Леруа Мерлен" у небо піднімаються чорні клуби диму. Їх видно за кілька кілометрів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо, пожежа виникла на території компанії «АртБуд». Фірма займається оптовим продажем будматеріалів.
На даний момент залишається невідомим, чи є постраждалі внаслідок пожежі.
Раніше повідомлялося, що у Росії за добу зафіксували понад десяток спроб підпалу військкоматів.
Нагадаємо, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.
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