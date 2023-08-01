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У Підмосков’ї потужна пожежа (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Підмосков’ї потужна пожежа (відео)
Інформації про постраждалих поки немає
фото: скрін із відео

Попередньо, пожежа виникла на території компанії «АртБуд»

У Люберцях у Підмосков’ї сталася потужна пожежа, що охопила промзону. У районі Котельників поряд із "Леруа Мерлен" у небо піднімаються чорні клуби диму. Їх видно за кілька кілометрів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, пожежа виникла на території компанії «АртБуд». Фірма займається оптовим продажем будматеріалів.

На даний момент залишається невідомим, чи є постраждалі внаслідок пожежі.

Раніше повідомлялося, що у Росії за добу зафіксували понад десяток спроб підпалу військкоматів.

Нагадаємо, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: росія пожежа

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