У Підмосков’ї потужна пожежа (відео)

Інформації про постраждалих поки немає

Попередньо, пожежа виникла на території компанії «АртБуд»

У Люберцях у Підмосков’ї сталася потужна пожежа, що охопила промзону. У районі Котельників поряд із "Леруа Мерлен" у небо піднімаються чорні клуби диму. Їх видно за кілька кілометрів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередньо, пожежа виникла на території компанії «АртБуд». Фірма займається оптовим продажем будматеріалів.

На даний момент залишається невідомим, чи є постраждалі внаслідок пожежі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у Росії за добу зафіксували понад десяток спроб підпалу військкоматів.

Нагадаємо, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.