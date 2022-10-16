У Польщі під час роботи в полі загинула українка

Трагедія сталася під час виконання сільськогосподарських робіт на фермі в гміні Коньськоволя

Трагічний випадок стався під час викопування саджанців молодих дерев

На Любельщині, що у Польщі, під час викопування саджанців молодих дерев 48-річна українка потрапила під причеплені до трактора коліщата. Травми виявилися смертельними, пише inPoland.

Трагедія сталася під час виконання сільськогосподарських робіт на фермі в гміні Коньськоволя (Любельське воєводство). Попри негайні реанімаційні дії, врятувати життя жінки не вдалося. Як повідомила Ева Рейн-Козак, речниця поліції в Пулавах, водій трактора був тверезий.

На місці працювали прокурор та представники Національної інспекції праці. Тіло українки доставлено в Інститут судової медицини для проведення експертизи.

Точні обставини трагедії встановить прокурорська перевірка. За попередніми даними, за трактором, який викопував саджанці із землі, йшло кілька жінок. Характер їхньої роботи не передбачав контакту з сільськогосподарською машиною.

Прокуратура розпочала слідство. Поки що розглядають дві версії: нещасний випадок на виробництві та ненавмисне вбивство.

Нагадаємо, у червні в польському місті Нацпольськ Мазовецького воєводства стався напад на двох українок. Одного з підозрюваних затримали, він також з України. Одна з жінок загинула.