У Польщі сьогодні «день тиші» перед виборами президента
Цьогорічні вибори відбуватимуться за змішаною системою: на дільницях та дистанційно поштовим шляхом
У Польщі від опівночі суботи триває «тиша» перед недільними виборами президента країни.
За її порушення, зокрема і в Інтернеті, загрожує штраф максимально до 1 млн злотих (6 млн 800 тис. грн).
У неділю, 12 липня, 27 231 виборча дільниця будуть відчинені з 8-ї до 22-ї години (за київським часом) і в них працюватимуть понад 210 тис. членів комісій.
На дільницях зможуть проголосувати майже 30 млн поляків, зокрема близько 520 тис. – за кордоном. За кордоном у другому турі виборів виявили бажання проголосувати на 150 тис. більше поляків, ніж у першому турі.
Цьогорічні вибори відбуватимуться за змішаною системою: на дільницях та дистанційно поштовим шляхом. Загалом так званим кореспонденційним шляхом зможуть проголосувати понад 673 тис. осіб, зокрема 479 тис. осіб – за кордоном.
Члени ДВК Польщі під час пресконференції у п’ятницю, 10 липня, закликали поляків дотримуватися санітарних норм: прийти на дільниці у медичних масках, а на вході і виході до приміщень – продезінфікувати руки.
Обидва кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу.
Нагадаємо, результати соцопитування допускають перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі. Про це свідчать дані дослідження громадської думки від IBRiS, проведеного на замовлення видання WP. Згідно з даними опитування, участь у голосуванні збираються брати 65,4% респондентів.
Джерело: Укрінформ