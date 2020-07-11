У Польщі сьогодні «день тиші» перед виборами президента



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Обидва кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу

Цьогорічні вибори відбуватимуться за змішаною системою: на дільницях та дистанційно поштовим шляхом

У Польщі від опівночі суботи триває «тиша» перед недільними виборами президента країни.

За її порушення, зокрема і в Інтернеті, загрожує штраф максимально до 1 млн злотих (6 млн 800 тис. грн).

У неділю, 12 липня, 27 231 виборча дільниця будуть відчинені з 8-ї до 22-ї години (за київським часом) і в них працюватимуть понад 210 тис. членів комісій.

На дільницях зможуть проголосувати майже 30 млн поляків, зокрема близько 520 тис. – за кордоном. За кордоном у другому турі виборів виявили бажання проголосувати на 150 тис. більше поляків, ніж у першому турі.

Цьогорічні вибори відбуватимуться за змішаною системою: на дільницях та дистанційно поштовим шляхом. Загалом так званим кореспонденційним шляхом зможуть проголосувати понад 673 тис. осіб, зокрема 479 тис. осіб – за кордоном.

Члени ДВК Польщі під час пресконференції у п’ятницю, 10 липня, закликали поляків дотримуватися санітарних норм: прийти на дільниці у медичних масках, а на вході і виході до приміщень – продезінфікувати руки.

У другому турі президентських виборів в Польщі за перемогу борються чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правоконсервативна Об’єднана правиця, та мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується від ліберальної Громадянської коаліції.

Обидва кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу.

Нагадаємо, результати соцопитування допускають перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі. Про це свідчать дані дослідження громадської думки від IBRiS, проведеного на замовлення видання WP. Згідно з даними опитування, участь у голосуванні збираються брати 65,4% респондентів.

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Джерело: Укрінформ