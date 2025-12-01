У Польщі вертоліт впав у лісі: загинули дві людини

Густий туман міг стати причиною падіння вертольота

30 листопада у селі Церпіш біля Жешува розбився чотиримісний вертоліт Robinson R44, внаслідок аварії загинули двоє братів. Про це повідомляє RMF24.

Польська прокуратура розпочала розслідування смертельної авіакатастрофи. Там упав вертоліт Robinson R44, на борту якого перебували двоє братів – 41-річний Маріуш С. та 44-річний Кшиштоф С. Обидва загинули на місці.

Заступниця окружного прокурора у Жешуві Катажина Друпка заявила, що однією з основних версій трагедії є дуже складні погодні умови. На момент падіння в регіоні стояв густий туман, що знижував видимість до кількох метрів. Серед інших можливих причин – вплив вологи на роботу двигуна або втрата орієнтації пілотом.

Слідство встановило, що вертоліт вилетів із Кросно та прямував у бік Переворська. Поблизу Маляви він раптово змінив курс на північ, почав втрачати висоту та зачіпати верхівки дерев. Орієнтовно о 15:35 впав у лісистій місцевості.

Служби екстреної допомоги отримали повідомлення о 15:50 і прибули на місце через 17 хвилин. Через складний рельєф – схил і болотистий ґрунт – рятувальникам довелося добиратися на квадроциклах. Там вони знайшли палаючі уламки та тіла загиблих.

Прокуратура також повідомила, що на місці аварії виявили документи, які підтверджують: напередодні трагедії вертоліт проходив технічний огляд у спеціалізованій компанії.

