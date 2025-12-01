Головна Світ Соціум
У Польщі вертоліт впав у лісі: загинули дві людини

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Польщі вертоліт впав у лісі: загинули дві людини
У Польщі розбився вертоліт
фото: RMF24

Густий туман міг стати причиною падіння вертольота

30 листопада у селі Церпіш біля Жешува розбився чотиримісний вертоліт Robinson R44, внаслідок аварії загинули двоє братів. Про це повідомляє RMF24.

Польська прокуратура розпочала розслідування смертельної авіакатастрофи. Там упав вертоліт Robinson R44, на борту якого перебували двоє братів – 41-річний Маріуш С. та 44-річний Кшиштоф С. Обидва загинули на місці.

Заступниця окружного прокурора у Жешуві Катажина Друпка заявила, що однією з основних версій трагедії є дуже складні погодні умови. На момент падіння в регіоні стояв густий туман, що знижував видимість до кількох метрів. Серед інших можливих причин – вплив вологи на роботу двигуна або втрата орієнтації пілотом.

Слідство встановило, що вертоліт вилетів із Кросно та прямував у бік Переворська. Поблизу Маляви він раптово змінив курс на північ, почав втрачати висоту та зачіпати верхівки дерев. Орієнтовно о 15:35 впав у лісистій місцевості.

Служби екстреної допомоги отримали повідомлення о 15:50 і прибули на місце через 17 хвилин. Через складний рельєф – схил і болотистий ґрунт – рятувальникам довелося добиратися на квадроциклах. Там вони знайшли палаючі уламки та тіла загиблих.

Прокуратура також повідомила, що на місці аварії виявили документи, які підтверджують: напередодні трагедії вертоліт проходив технічний огляд у спеціалізованій компанії.

Нагадаємо, що у Дагестані розбився вертоліт з туристами. Авіакатастрофа трапилася в районі міста Ізбербаш, куди прямувало повітряне судно. На борту вертольота Ка-226 було семеро людей, четверо з них загинули. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, їх госпіталізують до місцевої лікарні.

Теги: прокуратура авіакатастрофа слідство вертоліт документи розслідування Польща

У Польщі вертоліт впав у лісі: загинули дві людини
У Польщі вертоліт впав у лісі: загинули дві людини
