США: слідчі знайшли «чорні скриньки» після авіакатастрофи, в якій загинуло 11 людей

Федеральні слідчі повідомили про знаходження бортових самописців, відомих як «чорні скриньки», серед уламків вантажного літака UPS, який зазнав катастрофи під час зльоту з аеропорту Луїсвілла, штат Кентуккі. У результаті аварії загинуло щонайменше 11 людей, серед яких троє членів екіпажу та вісім осіб на землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

За словами члена Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) Тодда Інмана, вибухнув великий «вогняний шлейф» навколо лівого крила літака, і один із трьох двигунів відокремився під час зльоту, коли літак намагався піднятися в повітря.

Вибух і пожежа, що виникла після катастрофи, охопили поле уламків, яке розкинулося на площі близько півмилі (800 метрів) через промисловий коридор, включаючи нафтопереробний завод, що вибухнув.

Літак MD-11, який був на борту з трьома членами екіпажу, здійснював рейс до Гонолулу. Після того, як літак злетів з аеропорту, він розбився внаслідок зіткнення з кількома спорудами за межами аеропорту. Пожежа спричинила величезний викид диму, який заповнив вечірнє небо. Рятувальні роботи продовжуються, деякі люди залишаються зниклими безвісти.

Влада Луїсвілла повідомила, що хоча аеропорт знову відкрився для повітряного руху, злітно-посадкова смуга, де сталася аварія, буде закрита ще на 10 днів для завершення розслідування та ремонту. У результаті катастрофи UPS припинила сортування посилок у своєму глобальному вантажному центрі Worldport, що уповільнило доставку вантажів.

Наразі слідчі зосереджують увагу на двигуні, який, за словами експертів, відокремився від літака, хоча він був розроблений для того, щоб забезпечити безпеку навіть у разі втрати одного двигуна.

Літак виконував рейс з Луїсвілля до Гонолулу, коли о 17:15 за місцевим часом він зазнав аварії незабаром після зльоту.