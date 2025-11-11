Головна Київ Новини
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків
Суд наклав арешт на вилучену продукцію, завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн
фото Бюро економічної безпеки України

Правоохоронці вилучили лісопродукцію та документи, які підтверджують факти незаконного продажу та експорту деревини

У Києві викрито схему незаконного експорту цінних порід дерев на майже 2 мільйони гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, група підприємців протягом 2021–2025 років закуповувала деревину невідомого походження за готівку. Далі, щоб легалізувати оборудки, купували накладні та довідки про походження лісопродукції у різних суб’єктів господарювання без фактичного проведення товарних операцій. На підставі цих документів фігуранти отримували дозволи на експорт та проведення зовнішньоекономічних операцій з лісоматеріалами.

«Протягом кількох років за кордон продавали значні обсяги ділової деревини порід дуб, ясен, сосна, береза та вільха у вигляді пиломатеріалів обрізних і необрізних, а також деревини дров’яної різних порід», – повідомили у БЕБ.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування детективи БЕБ провели 60 обшуків у офісах, на виробництвах та за місцями проживання осіб, які підозрюються у причетності до схеми. Правоохоронці вилучили лісопродукцію, документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, які підтверджують факти незаконного продажу та експорту деревини.

Суд наклав арешт на вилучену продукцію, завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. 

Раніше прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру посадовцю однієї з філій ДП «Ліси України» через неналежне виконання службових обов'язків. Дії майстра лісу призвели до незаконної вирубки дерев у заповідній зоні та завдали збитків довкіллю на суму майже 5 млн грн. 

Також Київська обласна прокуратура повідомила про підозру інженеру І категорії філії «Димерське лісове господарство» ДП «Ліси України». Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.  У червні-липні 2023 року посадовець, неналежним чином виконуючи свої службові обов’язки, підготував та видав лісорубний квиток на проведення рубки у Катюжанському лісництві. Вона не була передбачена матеріалами лісовпорядкування та планом рубок догляду на 2023 рік.

Теги: Бюро економічної безпеки України кордон експорт арешт ліс Київщина розслідування

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
