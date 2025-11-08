Головна Світ Політика
Туреччина видала ордери на арешт Нетаньягу та ще 36 ізраїльських чиновників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу
фото з відкритих джерел

Турецька прокуратура вважає, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та інші чиновники вчинятють геноцид і злочини проти людяності

Генеральна прокуратура міста Стамбул видала ордери на арешт 37 ізраїльських посадовців, включно з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Їм висунуто звинувачення у «геноциді» та «злочинах проти людяності» у Секторі Гази. Про це інформує видання «Главком» із посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Повідомляється, що ордери стосуються ключових представників ізраїльської влади. Серед осіб, на арешт яких видано ордери, є:

  • Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу;
  • Міністр оборони Ісраель Кац;
  • Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір;
  • Начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір;
  • Командувач Військово-морськими силами віцеадмірал Давид Саар Салама;
  • Низка інших чиновників.

Це рішення стосується дій, які, на думку турецької прокуратури, підпадають під статті про геноцид і злочини проти людяності.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц посварилися під час пресконференції в Анкарі. 

Мерц, відповідаючи на запитання журналістів про ситуацію в Газі, зазначив, що Ізраїль став притулком для мільйонів євреїв, які пережили Голокост. Політик додав, що Ізраїль скористався правом на самооборону. І, якби ХАМАС вирішив раніше звільнити заручників і скласти зброю, тоді війна закінчилася б одразу. «Тому Німеччина завжди буде твердо на боці держави Ізраїль», – сказав він. Тим часом Ердоган заявив, що Ізраїль, попри перемир'я, вдарив по цілях у Газі. 

Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по Газі, звинувативши бойовиків ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США. Угода про припинення вогню була укладена за посередництва США 10 жовтня і припинила військові дії, розпочаті смертельними атаками ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Однак обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який, на його думку, має шанс стати вічним.

