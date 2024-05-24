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У Польщі за дивних обставин загинув українець. Поліція розпочала розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Польщі за дивних обставин загинув українець. Поліція розпочала розслідування
Чоловік випав із вікна четвертого поверху
фото: з відкритих джерел

У справі затримано двох чоловіків віком 37 та 45 років

У Польщі загинув український чоловік, він нібито випав з вікна четвертого поверху. Про це повідомляє Super Express.

За даними журналістів, навряд чи це було самогубство, оскільки причетних до надзвичайної події вже затримали. За даними прокуратури, 41-річний громадянин України загинув після падіння з четвертого поверху.

Відомо, що інцидент стався в середу, 22 травня, близько 20:00, в одному з кварталів по вул. Адама Асника в Каліші.

Рятувальникам повідомили, що з вікна четвертого поверху випав чоловік. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце події, намагалися реанімувати пораненого чоловіка, але безрезультатно – життя 41-річного українця врятувати не вдалося.

Подробиці цієї трагічної події встановлюються відповідними службами. Наразі у справі затримано двох чоловіків віком 37 та 45 років.

«Про подію повідомили прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримали двох чоловіків у віці 37 і 45 років», – повідомив речник окружної прокуратури в Оструві Мацей Мелер.

Нагадаємо, у Німеччині було здійснено напад на українського підлітка.

Раніше повідомлялося, що у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа, що у Німеччині невідомий напав на 15-річного українського підлітка на ґрунті расової ненависті. Українець отримав серйозні травми. 

Нагадаємо, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Теги: Польща українці смерть самогубство

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