У Польщі затримано підозрюваного у вбивстві 35-річного українця

Максим Бурич
фото з відкритих джерел

Слідчі розглядають версію умисного вбивства та встановлюють обставини події

У польському місті Яроцин правоохоронці розслідують жорстоке вбивство громадянина України. За підозрою у скоєнні злочину вже затримано 21-річного співвітчизника загиблого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP.

Кривавий інцидент стався пізно ввечері 1 травня. Близько 23:30 випадковий перехожий натрапив на чоловіка, який лежав у калюжі крові без ознак життя на одній із центральних вулиць міста – Замковій.

Медики, які оперативно прибули на місце події, лише констатували смерть. За попередніми висновками експертів, причиною загибелі стало смертельне поранення гострим предметом.

Загиблим виявився 35-річний українець, який офіційно мешкав на території Яроцинського повіту.

Завдяки злагодженій роботі криміналістів та детальному аналізу записів камер міського відеоспостереження, поліції вдалося оперативно ідентифікувати ймовірного нападника. Ним виявився 21-річний громадянин України. Правоохоронці зазначають, що на момент затримання юнак був тверезим.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Польські слідчі розглядають версію умисного вбивства, проте мотиви злочину поки залишаються нез’ясованими.

Нагадаємо, на одній із вулиць польського міста Яроцин увечері 1 травня знайшли 35-річного українця, який не подавав ознак життя. Лікарі констатували його смерть, а поліціянти затримали його 21-річного земляка. 

Пізно ввечері 1 травня перехожий помітив на вулиці Замковій чоловіка, який лежав на тротуарі й не подавав ознак життя. Навколо нього було багато крові.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

