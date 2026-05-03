У Польщі затримано підозрюваного у вбивстві 35-річного українця

Слідчі розглядають версію умисного вбивства та встановлюють обставини події

У польському місті Яроцин правоохоронці розслідують жорстоке вбивство громадянина України. За підозрою у скоєнні злочину вже затримано 21-річного співвітчизника загиблого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP.

Кривавий інцидент стався пізно ввечері 1 травня. Близько 23:30 випадковий перехожий натрапив на чоловіка, який лежав у калюжі крові без ознак життя на одній із центральних вулиць міста – Замковій.

Медики, які оперативно прибули на місце події, лише констатували смерть. За попередніми висновками експертів, причиною загибелі стало смертельне поранення гострим предметом.

Загиблим виявився 35-річний українець, який офіційно мешкав на території Яроцинського повіту.

Завдяки злагодженій роботі криміналістів та детальному аналізу записів камер міського відеоспостереження, поліції вдалося оперативно ідентифікувати ймовірного нападника. Ним виявився 21-річний громадянин України. Правоохоронці зазначають, що на момент затримання юнак був тверезим.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Польські слідчі розглядають версію умисного вбивства, проте мотиви злочину поки залишаються нез’ясованими.

Нагадаємо, на одній із вулиць польського міста Яроцин увечері 1 травня знайшли 35-річного українця, який не подавав ознак життя. Лікарі констатували його смерть, а поліціянти затримали його 21-річного земляка.

Пізно ввечері 1 травня перехожий помітив на вулиці Замковій чоловіка, який лежав на тротуарі й не подавав ознак життя. Навколо нього було багато крові.