У Польщі зросте мінімальна зарплата: чому це хороша новина для українських біженців

На вакансіях, які потребують вузької кваліфікації, таким як швея, пекар чи кухар пропонують від 250 грн за годину

У січні 2024 року мінімальна зарплата у Польщі зросте на 18% і складе 3222 злотих (29 810 грн). Таке підвищення стане рекордним за останні 15 років. Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

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В агенції пояснюють, що зростання мінімальної заробітної плати – позитивний фактор для працівників з відсутністю кваліфікації, зокрема робітників заводів, складів та фабрик. У той час для висококваліфікованих робітників, таких як електирки, зварювальники, швеї, слюсарі ця новина не є фінансово привабливою, адже такі спеціалісти раніше отримували на 30% більше звичайних працівників, а з січня їхні ставки зрівнюються. Відтак, для того аби заробляти більше, вузькофахові спеціалістимають підвищувати свою кваліфікацію. Крім того і роботодавці можуть відчути значнийтиск у зв’язку із збільшенням витрат на оплату праці.

Цьогоріч, до підвищення заробітної плати жінкам без знання мови та спеціалізації пропонують такі прості вакансії, як:

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пакування одягу на складі,

виробництво та пакування напівфабрикатів,

заморожування овочів та фруктів,

виготовлення та пакування різдвяних прикрас.

Мінімальна ставка на таких ваканціях складає 19 злотих за годину (177 грн). На вакансіях, які потребують вузької кваліфікації, таким як швея, пекар чи кухар пропонують від 250 грн за годину.

«Новий уряд Польщі підтверджує свою готовність підтримувати партнерство та співпрацю з Україною, обіцяючи надавати більше допомоги українській армії. Це свідчить про зобов’язання створювати безпечне та стабільне середовище для всіх громадян, які обирають Польщу як своє місце працевлаштування та проживання.

Подібні заходи сприятимуть розвитку партнерства між обома країнами та сприятимуть сталому економічному розвитку» – зазначив Даміан Гузман, заступник генерального директора міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Українці, які живуть та працюють у Польщі, можуть знайти у цьому стимул не розглядати інші західні напрямки для трудової діяльності, вважають в агенції з працевлаштування. Згідно з результатами опитування агенції, яке проводилось в листопаді, тільки 20% респондентів виявили чіткий намір залишитися у Польщі, 13% планують перебувати тут до 5 років, 11 % лишаються щонайменше на рік, 10% – на півроку. Найбільше голосів віддали за пункт «важко визначитись» – 46%. В опитуванні взяли участь 560 респондентів.

Раніше повідомлялося, протягом останнього часу почала зростати кількість українців, які виїжджають до Польщі у пошуку тимчасового захисту.