Деяких німців чекає скорочення робочого тижня. Як це відіб'ється на зарплатах

Німці зможуть працювати менше за ті ж гроші

У Німеччині тестуватимуть вплив скороченого робочого тижня на робітників

Працювати чотири дні на тиждень, але отримувати гроші за п'ять – ця ідея звучить заманливо. Новий проєкт із компаніями в Німеччині буде спрямований на те, аби дослідити ефект від такого рішення. Про це пише видання Stern.

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У Німеччині щонайменше 45 підприємств та організацій із лютого в рамках експерименту перейдуть на чотириденний робочий тиждень. У рамках пілотного проекту в компаніях зможуть вивчати нові методики, консультуватись з експертами та обмінюватись досвідом з іншими учасниками.

«Компанія має випробувати чотириденний тиждень протягом шести місяців починаючи з лютого на основі моделі 100-відсоткової продуктивності в 80% часу при 100-відсотковій оплаті праці», – йдеться в публікації.

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До лютого учасників експерименту з чотириденкою готуватимуть на спеціальних семінарах. За наукову частину програми відповідатиме Вестфальський університет імені Вільгельма у місті Мюнстері.

Компанії, які братимуть участь в експерименті, не розголошуються. Відомо, що 30% з них базуються у федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія, 17% – у Баден-Вюртемберг і 16% – у Баварії. Ще 6% працюють у Берліні. Більше половини з них – невеликі компанії зі штатом від 9 до 48 співробітників, частка великих компаній зі штатом понад 249 співробітників становитиме 14%.

До слова, найбільше у світі дослідження щодо переходу на чотириденний робочий тиждень завершилося у Великій Британії. В експерименті брали участь працівники понад 60 приватних та державних компаній з червня по грудень 2022 року. Що показали результати експерименту та які висновки зробили роботодавець, повідомляє Reuters.

Співробітники 61 компанії протягом шести місяців дотримувалися 4-денного робочого тижня. При цьому вони отримували свою зарплату без змін. Три дні на тиждень були вихідними й в середньому британці працювали лише 34 години на тиждень.

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У випробуваннях взяли участь загалом 2900 співробітників з різних секторів, від фінансової компанії Stellar Asset Management до виробника цифрових технологій Rivelin Robotics та магазину риби та чіпсів у прибережному містечку Веллс біля моря.

Нагадаємо, в середу, 1 листопада, уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію.