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Деяких німців чекає скорочення робочого тижня. Як це відіб'ється на зарплатах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Деяких німців чекає скорочення робочого тижня. Як це відіб'ється на зарплатах
Німці зможуть працювати менше за ті ж гроші
фото: Global Look Press

У Німеччині тестуватимуть вплив скороченого робочого тижня на робітників

Працювати чотири дні на тиждень, але отримувати гроші за п'ять – ця ідея звучить заманливо. Новий проєкт із компаніями в Німеччині буде спрямований на те, аби дослідити ефект від такого рішення. Про це пише видання Stern.

У Німеччині щонайменше 45 підприємств та організацій із лютого в рамках експерименту перейдуть на чотириденний робочий тиждень. У рамках пілотного проекту в компаніях зможуть вивчати нові методики, консультуватись з експертами та обмінюватись досвідом з іншими учасниками.

«Компанія має випробувати чотириденний тиждень протягом шести місяців починаючи з лютого на основі моделі 100-відсоткової продуктивності в 80% часу при 100-відсотковій оплаті праці», – йдеться в публікації.

До лютого учасників експерименту з чотириденкою готуватимуть на спеціальних семінарах. За наукову частину програми відповідатиме Вестфальський університет імені Вільгельма у місті Мюнстері.

Компанії, які братимуть участь в експерименті, не розголошуються. Відомо, що 30% з них базуються у федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія, 17% – у Баден-Вюртемберг і 16% – у Баварії. Ще 6% працюють у Берліні. Більше половини з них – невеликі компанії зі штатом від 9 до 48 співробітників, частка великих компаній зі штатом понад 249 співробітників становитиме 14%.

До слова, найбільше у світі дослідження щодо переходу на чотириденний робочий тиждень завершилося у Великій Британії. В експерименті брали участь працівники понад 60 приватних та державних компаній з червня по грудень 2022 року. Що показали результати експерименту та які висновки зробили роботодавець, повідомляє Reuters.

Співробітники 61 компанії протягом шести місяців дотримувалися 4-денного робочого тижня. При цьому вони отримували свою зарплату без змін. Три дні на тиждень були вихідними й в середньому британці працювали лише 34 години на тиждень.

У випробуваннях взяли участь загалом 2900 співробітників з різних секторів, від фінансової компанії Stellar Asset Management до виробника цифрових технологій Rivelin Robotics та магазину риби та чіпсів у прибережному містечку Веллс біля моря.

Нагадаємо, в середу, 1 листопада, уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію.

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Теги: Німеччина зарплата гроші робота праця

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