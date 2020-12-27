У Сан-Франциско з'явився загадковий моноліт з імбирних пряників
Влада Сан-Франциско заявила, що об’єкт залишиться на своєму місці, «доки пряники не розсиплються»
Новий моноліт вже називають «досконалим актом непокори Сан-Франциско»
Загадковий моноліт з імбирних пряників з'явився в парку Корона-Хайтс в американському місті Сан-Франциско. Раніше схожі металеві об'єкти встановлювали у різних куточках світу.
Про це пише BBC.
Наразі не зрозуміло, хто його там встановив. Але об’єкту уже радіють жителі цього району.
«Я був дуже шокований, коли вперше побачив моноліт з пряників», – розповів виданню місцевий житель Джош Аккерман.
Моноліт з імбирних пряників має три грані, а тримає його, мабуть, глазур.
Як додав Аккерман, котрий опублікував у Twitter фотографії нового моноліта, він виявив його, коли вирушив на пробіжку різдвяним ранком.
«У певному сенсі я відчував, що моноліт з пряників повністю відтворює химерність цього міста, і я подумав, що він прекрасно демонструє, за що я люблю Сан-Франциско», – сказав очевидець.
Як пише видання, багато жителів міста думають про моноліт те саме, називаючи його «досконалим актом непокори Сан-Франциско».
Місцева влада уже заявила, що об’єкт залишиться на своєму місці, «доки пряники не розсиплються».
Нагадаємо, що 10 грудня ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли «загадковий» моноліт, подібний до того, що напередодні виявили у США та в кількох країнах Європи. Але споруда виявилася рекламою інтернет-магазину.
Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта, виявили загадкову триметрову металеву стелу.
3 грудня таємничий обеліск у США зник з пустелі, згодом його знайшли на вершині Каліфорнії.
Додамо, що загадка таємничих монолітів, які знайшли у США, розв’язалася – за їх встановлення взяла на себе відповідальність артгрупа The most famous artist з Нью-Мексико.
На острові Уайт у Великій Британії також помітили черговий загадковий моноліт – через кілька днів після того, як аналогічні об'єкти були виявлені у США і Румунії.