У Сан-Франциско з'явився загадковий моноліт з імбирних пряників

Влада Сан-Франциско заявила, що об’єкт залишиться на своєму місці, «доки пряники не розсиплються»

Новий моноліт вже називають «досконалим актом непокори Сан-Франциско»

Загадковий моноліт з імбирних пряників з'явився в парку Корона-Хайтс в американському місті Сан-Франциско. Раніше схожі металеві об'єкти встановлювали у різних куточках світу.

Про це пише BBC.

Наразі не зрозуміло, хто його там встановив. Але об’єкту уже радіють жителі цього району.

«Я був дуже шокований, коли вперше побачив моноліт з пряників», – розповів виданню місцевий житель Джош Аккерман.

Моноліт з імбирних пряників має три грані, а тримає його, мабуть, глазур.

Як додав Аккерман, котрий опублікував у Twitter фотографії нового моноліта, він виявив його, коли вирушив на пробіжку різдвяним ранком.

«У певному сенсі я відчував, що моноліт з пряників повністю відтворює химерність цього міста, і я подумав, що він прекрасно демонструє, за що я люблю Сан-Франциско», – сказав очевидець.

Як пише видання, багато жителів міста думають про моноліт те саме, називаючи його «досконалим актом непокори Сан-Франциско».

Місцева влада уже заявила, що об’єкт залишиться на своєму місці, «доки пряники не розсиплються».

Нагадаємо, що 10 грудня ЗМІ повідомили, що у Києві знайшли «загадковий» моноліт, подібний до того, що напередодні виявили у США та в кількох країнах Європи. Але споруда виявилася рекламою інтернет-магазину.

Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта, виявили загадкову триметрову металеву стелу.

3 грудня таємничий обеліск у США зник з пустелі, згодом його знайшли на вершині Каліфорнії.

Додамо, що загадка таємничих монолітів, які знайшли у США, розв’язалася – за їх встановлення взяла на себе відповідальність артгрупа The most famous artist з Нью-Мексико.

На острові Уайт у Великій Британії також помітили черговий загадковий моноліт – через кілька днів після того, як аналогічні об'єкти були виявлені у США і Румунії.