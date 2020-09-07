У Портленді заарештовано понад 50 осіб в результаті зіткнень з поліцією
Всього участь в протестах брали близько 400 осібУ США на протестах в Портленді відбулися сутички з поліцією. Силовики використовували сльозогінний газ, коли протестуючі кидали запальні бомби і каміння в поліцію.
Про це пише Reuters.
В результаті було заарештовано понад 50 осіб. Поліція заявила про «бурхливу і жорстоку» поведінку учасників протесту.
Правоохоронці заявили, що від однієї з запалювальних бомб загорівся член громади, і він був доставлений в лікарню. Також сержант також був вражений феєрверком, в результаті чого він отримав травму руки.
Всього участь в протестах брали близько 400 осіб. Акції протестів тривають вже більше трьох місяців, часто супроводжуються насильством.
Поліція Портленда раніше повідомляла, що під час заворушень в місті 29 серпня загинула одна людина.
За даними ЗМІ, в місті відбулися зіткнення між прихильниками Трампа і активістами руху Black Lives Matter. Унаслідок стрілянини загинув чоловік.
Останні три місяці в Портленді щовечора проходять акції протесту проти расової несправедливості і жорстокого поводження поліції з представниками меншин.
Масштабні протести проти расової нерівності спалахнули по всій території США після того, як в кінці травня 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі після застосування поліцейським задушливого прийому.