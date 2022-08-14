У припарковану біля пляжу машину російських відпочивальників влучив снаряд (відео)

Неподалік від пляжу розташований військовий полігон

Прикра неприємність трапилася із російськими відпочивальниками в бухті Бойсмана, що в Японському морі. Це Хасанський район Приморського краю РФ, неподалік розташоване місто Владивосток. Так, у припаркований біля пляжу автомобіль влучив снаряд. Відео місцевим ЗМІ надали очевидці.

Снаряд пробив дах машини, але не здетонував. Видно також вибиті шибки, дрібні сліди пошкоджень на стіні сусіднього пляжного будиночка.

Очевидці стверджують, що за день раніше чули гуркіт по сусідству, а потім «снаряд» прилетів і на пляж. На щастя, ніхто не постраждав – у машині нікого не було.

Неподалік від пляжу розташований військовий полігон Клерк. Жодне офіційне відомство випадок не прокоментувало.

Нагадаємо, на Далекому Сході Росії невідомий спробував підпалити військкомат, який охоплює два райони Владивостока.