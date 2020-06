У рекламі нового сезону оперного театру в Бельгії використали фото бійок українських нардепів



Королівський оперний театр Ла Монне у Бельгії рекламує новий сезон з використанням фото і відео бійок депутатів у Верховній Раді України

«Ми не можемо відвернутися від насущних проблем, що стоять перед сучасним суспільством», - зазначили у театрі

У Бельгії свій новий сезон Королівський оперний театр Ла Монне рекламує з використанням фото і відео бійок депутатів у Верховній Раді. У промо-кампанії використовували бійки «свободівця» Ігоря Мірошниченка з колегами-комуністами, а також знамените «захоплення» Олегом Барною прем'єра Арсенія Яценюка в грудні 2015 року. Про це повідомляє The babel.

У центрі Брюсселя розвішано багато плакатів з рекламою сезону 2020-2021 в Ла Монне, на яких відображена бійка депутата-свободівця Ігоря Мірошниченка з колегою з Комуністичної партії України влітку 2014 року. Крім назви театру на них також видніється слоган нового сезону - Once Upon Now ( «Одного разу зараз»).

Відео бійок у Раді театр використовував і в промо-роликах. Так, на відео серед інших є інцидент з депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Олегом Барною, який в грудні 2015 роки намагався «винести» прем'єра Арсенія Яценюка, який виступав з трибуни, а також атаку опозиції із закиданням яйцями спікера Володимира Литвина в 2010 році.

Фотографії з Ради також використовуються на сайті Ла Монне для «обкладинки» афіші сезону.

У поясненні до кампанії театр вказує, що людство увійшло в нове десятиліття, яке може стати періодом політичної та соціальної нестабільності в світі. «Ми не можемо відвернутися від насущних проблем, що стоять перед сучасним суспільством», - йдеться в анотації до сезону, який стартував у березні.

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року під час засідання Верховної Ради в залі парламенту сталася перша бійка між депутатами «Слуги народу» - Максимом Бужанським та Гео Леросом.