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    У світі

    Лавров назвав мету російських військових у Венесуелі

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    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров - Лавров назвав мету російських військових у Венесуелі
    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

    За словами Лаврова, військові РФ перебувають у Венесуелі «на абсолютно легітимній та законній основі»

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Венесуелі перебувають російські військові фахівці, які прибули для обслуговування поставленої в цю країну військової техніки.

    Про це повідомляється на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства РФ.

    «Ми пояснили, що роблять у Венесуелі наші військовослужбовці, на абсолютно легітимній та законній основі забезпечуючи обслуговування техніки, яку ми поставили відповідно до міжурядової угоди, ратифікованої венесуельським парламентом і такої, що абсолютно відповідає конституції Венесуели», - сказав він.

    Нагадаємо, у Білому домі вважають російських військових у Венесуелі «прямою загрозою».

    Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

    Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими

    У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

    Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    Натомість у МЗС РФ заявили, що російські військові будуть у Венесуелі «стільки, скільки потрібно».

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