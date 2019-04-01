Лавров назвав мету російських військових у Венесуелі



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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

За словами Лаврова, військові РФ перебувають у Венесуелі «на абсолютно легітимній та законній основі»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Венесуелі перебувають російські військові фахівці, які прибули для обслуговування поставленої в цю країну військової техніки.

Про це повідомляється на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства РФ.

«Ми пояснили, що роблять у Венесуелі наші військовослужбовці, на абсолютно легітимній та законній основі забезпечуючи обслуговування техніки, яку ми поставили відповідно до міжурядової угоди, ратифікованої венесуельським парламентом і такої, що абсолютно відповідає конституції Венесуели», - сказав він.

Нагадаємо, у Білому домі вважають російських військових у Венесуелі «прямою загрозою».

Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Натомість у МЗС РФ заявили, що російські військові будуть у Венесуелі «стільки, скільки потрібно».