Байден звинуватив Трампа у спробі «вкрасти історію»

Байден у своїй першій виборчій промові звинуватив Трампа у спробі «вкрасти історію», неодноразово атакуючи свого суперника по імені

Президент США Джо Байден у своїй передвиборчій промові 2024 року назвав свого ймовірного суперника на виборах Дональда Трампа фундаментальною загрозою для американської демократії. Про це повідомляє ВВС.

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«Чи демократія все ще залишається священною справою Америки, є найактуальнішим питанням нашого часу. Це суть виборів 2024 року», – сказав чинний глава Білого дому.

Потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп, регулярно заявляє, що у нього вкрали вибори 2020 року.

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Експрезидент також висловлював підтримку своїм прихильникам, які напали на Капітолій 6 січня 2021 року, описуючи цю подію як «прекрасний день». Він назвав учасників акції «патріотами» та політичними в'язнями і пообіцяв помилувати їх, якщо повернеться до Білого дому.

Байден у своїй першій виборчій промові звинуватив Трампа у спробі «вкрасти історію», неодноразово атакуючи свого суперника по імені.

У своїй промові Байден повернувся до теми, яку він регулярно згадував останніми роками. Він прямо підбив підсумки нападу прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року, щоб підтвердити свою аргументацію.

Того дня прихильники Трампа агресивно увірвалися до Конгресу, щоб перешкодити законодавцям затвердити перемогу Байдена на виборах за кілька тижнів до його вступу на посаду.

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«Натовп Трампа не був мирним протестом, це був насильницький напад. Вони були повстанцями, а не патріотами. Вони були там не для того, щоб підтримувати Конституцію, вони були там, щоб знищити Конституцію», – сказав пан Байден.

Як зазначає ВВС, нещодавнє опитування показало, що через три роки погляди американців на теракт 6 січня різко розділилися за партійними ознаками, і тепер менша кількість республіканців вважають, що це був насильницький напад. Близько чверті американців вірять у теорію змови про те, що заворушення спровокували ФБР, а не прихильники пана Трампа, показало опитування Washington Post/Університету Меріленда.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд США проведе усні слухання 8 лютого щодо рішення Верховного суду Колорадо про зняття колишнього президента Трампа з голосування на праймеріз у цьому штаті.

Виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення Верховного суду Колорадо, яке забороняє йому брати участь у виборах в цьому штаті.

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Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади.

До слова, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті».