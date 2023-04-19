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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Путін привіз ікону на окуповану Україну. Про що це свідчить

glavcom.ua
«Путін є відомим прихильником імператора Олександра Третього»
фото з відкритих джерел

Визнання Ванновського – це історична дрімучість Путіна

Путін приїхав на тимчасово окуповану частину Україну та подарував своєму генералу Теплинському ікону від царського воєнного міністра Петра Ванновського (1822-1904), і назвав Ванновського одним з кращих міністрів, поставив такий приклад. А я згадав відому цитату про Ванновського:

«Во все царствование императора Александра III военным министром был Ванновский, и во все это время в военном ведомстве царил страшный застой. Чья это была вина, самого ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого застоя были ужасны. Людей неспособных и дряхлых не увольняли, назначения шли по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигались по линии, утрачивали интерес к службе, инициативу и энергию, а когда они добирались до высших должностей, они уже мало отличались от окружающей массы посредственностей. Этой нелепой системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царство-вания Александра III, так и впоследствии, во время Японской войны!»

Це цитата іншого царського воєнного міністра Олександра Редігера з його книги «История моей жизни». Ванновський був міністром імператора Олександра Третього, а Редігера міністром призначив імператор Микола Другий, щоб він провів реформи та виправив жахливі проблеми царської армії, які призвели до поразки у Російсько-Японській війні. Редігер написав у книзі те, що думав – ці мемуари  були виданівже після його смерті, і він вважав, що поразка від Японії – це наслідок правління Ванновського.

Путін є відомим прихильником імператора Олександра Третього, паралелі з правлінням та зовнішньої політикою якого Путін намагається показати зі своїм часом. Фактично, визнання Ванновського – це історична дрімучість Путіна, який не знає історію, і улюбленим філософом якого є Іль'їн, прибічник Гітлера та германського нацизму, а кращим міністром є Ванновський, після правління якого російська армія була розгромлена у Маньчжурії набагато більш слабкою на той час Японією. Погане знання власної історії з боку Росії, яка намагається повчати сусідів використовуючи якісь посилання на минулі часи - значить нічого вони навіть про себе не розуміють та не знають, нав'язучи іншим країнам невігластво та тупість.

Джерело
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Теги: путінський режим історія путін

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