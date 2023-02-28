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Московську поліцію від куль відтепер захищатимуть броньовані ікони

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Московську поліцію від куль відтепер захищатимуть броньовані ікони
Закупівля «броньованих ікон» для потреб московських поліцейських завершиться 1 березня
фото з відкритих джерел

Російська влада вирішила потішити правоохоронців бронепанелями з зображенням святих

Для потреб московської поліції у Росії вирішили закупити бронепанелі з іконами та молитвами. Вони повинні забезпечувати захист від куль, витримувати мороз, спеку та дощ. Про це йдеться у запиті господарського управління МВС по Москві на офіційному сайті державних закупівель.

Згідно з заявкою, МВС закупить 111 таких бронепанелей по 37 одиниць із зображеннями Георгія Побідоносця, Архангела Михайла та Казанської ікони Божої Матері – з молитвою на кожній бронепанелі.

Зазначається, що закупівля «броньованих ікон» із молитвами для потреб московських поліцейських завершиться 1 березня 2023 року.

У Росії вже є схожі випадки «віри та надії на Бога» серед військовослужбовців. У січні у Самарській єпархії розповіли про відправлення освячених шевронів із Богородицею учасникам війни проти України. Там наголосили, що на ікону можна розраховувати лише «за умови щирої віри та молитви», і будь-якої «автоматичної» допомоги від нашивки без цього чекати не варто. Водночас у єпархії запевняють, що один із тих, хто отримав шеврон, «врятувався від снаряду HIMARS».

До слова, московський патріархат благословляє російських солдат на вбивство українців (відео).

Крім того, російські священники вважають, що дають «духовні сили» окупантам, тому військове командування РФ залучає їх до роботи з солдатами, які воюють в Україні. Російські попи благословляють окупантів на вбивство українців, окроплюючи їх «святою водою» та проводячи обряд помазання.

Зазначимо, російська православна церква пішла проти Божої волі, підтримуючи вторгнення в Україну. Дмитро Кулеба нагадав, що низка російських православних священників і деякі єпископи благословляли військові дії Росії, тож вони зрадили Бога.

До того ж з осені про Путіна у церквах Росії почали молитися ще й як за царя. Кремлівського диктатора Володимира Путіна московський патріархат прирівняв до архангела Михайла. У розданих окупантам молитовниках президента РФ називають «архістратигом – ватажком небесного воїнства». У самій же молитві загарбників закликають молитися за Путіна.

Читайте також: Московський патріархат пояснив росіянам, чому вмерти у війні з Україною дуже почесно (відео)
Теги: росія поліція

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