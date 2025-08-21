Головна Світ Політика
На тлі «колосальних загроз»: Росія готується оновити ядерний арсенал

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
За Ліхачова словами, «сьогодні росіяни розуміють, що ядерний щит має лише вдосконалюватися в найближчі роки»
Голова «Росатома» заявив, що Росії потрібно оновлювати ядерний щит через «колосальні загрози»

Керівник російської державної ядерної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що ядерний щит Росії має бути посилений у найближчі роки. Він обґрунтував це «колосальними загрозами», з якими стикається ядерна держава у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Зараз, у нинішній геополітичній ситуації, час колосальних загроз існуванню нашої країни. Тому ядерний щит, який також є мечем, є гарантією нашого суверенітету», — заявив Ліхачов.

За його словами, «сьогодні росіяни розуміють, що ядерний щит має лише вдосконалюватися в найближчі роки». Заява пролунала на тлі загальної світової тенденції, коли Росія та Сполучені Штати модернізують свої ядерні арсенали, а Китай активно нарощує власний потенціал.

Президент США Дональд Трамп у травні представив плани щодо створення так званого протиракетного щита «Золотий купол», який має бути розроблений за зразком ізраїльського «Залізного купола». Очікується, що цей проєкт коштуватиме щонайменше $175 млрд. Американський щит мав би перехоплювати різні типи ракет, щоб блокувати загрози з боку Росії та Китаю. Однак, за словами військових експертів, жодна подібна система не може перехопити всі ракети, особливо в такій кількості, яку могли б запустити Москва чи Вашингтон.

Згідно з дослідженням Федерації американських вчених, Росія має близько 4300 накопичених та розгорнутих ядерних боєголовок, а Сполучені Штати – близько 3700. Ці дві країни володіють приблизно 87% від загальносвітових запасів.

Дослідження також вказує, що Китай є третьою за величиною ядерною державою з близько 600 боєголовками. Далі йдуть Франція (290), Велика Британія (225), Індія (180), Пакистан (170), Ізраїль (90) та Північна Корея (50).

Нагадаємо, поряд із масштабним нарощуванням звичайної військової потужності, Китай розпочав швидке збільшення розмірів та можливостей своїх ядерних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними американського «Бюлетеня атомних вчених», Китай розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив уже близько 600 боєголовок. У звіті цієї некомерційної організації йдеться, що Китай будує близько 350 нових ракетних шахт та кілька нових баз для мобільних пускових установок.

 

