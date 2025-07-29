Чи може Путін піти на мирну угоду: роз’яснення ISW

Путін навряд чи піде на будь-які поступки у своїх військових цілях

Кремль заявив, що у РФ «немає альтернативи» війні проти України

Зміцнення відносин між Росією, Іраном, Північною Кореєю і Китаєм являє собою зростаючу загрозу безпеці Заходу, і Москва активно прагне до створення глобального антизахідного альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланнмя на Інстутут вивчення війни (ISW).

На російському молодіжному форумі 28 липня Лавров запевняв, що «Росія бореться поодинці проти всього Заходу... вперше в історії» і що вона «повинна покладатися» тільки на себе. Він заявив, мовляв, у РФ «немає союзників на полі бою», на відміну від часів Першої та Другої світових воєн.

«Його твердження про те, що Росія діє наодинці у війні проти України, ігнорує нинішню підтримку, яку вона отримує від Північної Кореї, Ірану та Китаю», – зазначили в ISW.

Також російський міністр заявив, нібито у РФ немає альтернативи війні проти України, оскільки їй «необхідно захистити російськомовне населення» сусідньої країни. Цей розклад російські офіційні особи використовують для виправдання своєї агресії вже понад десятиліття.

Крім того, Лавров стверджував, що Росія має наполягати на своїй «законній» вимозі: «не втягувати Україну в НАТО, не розширювати альянс узагалі» і визнати окупацію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

За словами аналітиків, такі заяви підтверджують прихильність Кремля своїм військовим цілям в Україні перед російською громадськістю, і зокрема, перед російською молоддю.

«Кремль витратив значну кількість часу та енергії на формування внутрішньої підтримки війни, а російські державні та незалежні опитування показують, що більшість росіян підтримують продовження війни доти, доки Росія не досягне своїх військових цілей – «денацифікації», демілітаризації та нейтралітету України», – йдеться в повідомленні.

Аналітики дійшли висновку, що прихильність російського суспільства досягненню військових цілей Росії, яку Кремль так завзято підтримував, значно ускладнить для російського диктатора Путіна можливість представити будь-яку мирну угоду, що далеко не відповідає заявленим ним цілям, як перемогу перед своєю внутрішньою аудиторією.

«Путін навряд чи піде на будь-які поступки у своїх військових цілях, якщо тільки його не змусять до цього значні перемоги на українському фронті, оскільки будь-яке завершення війни шляхом переговорів, що не забезпечить досягнення всіх цілей Путіна, поставить під сумнів успішність і, можливо, доцільність російської військової кампанії в Україні», – вважають в ISW.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.