Кількість випадків ВІЛ у російській армії підскочила на 2000% від початку війни

Фонд Карнегі: Світ демонструє тенденцію до зниження захворюваності на ВІЛ, тоді як у Росії вона зростає

Одна із причин різкого зростання кількості інфікувань спричинене незахищеними статевими контактами серед солдатів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рівень зараження ВІЛ серед російських військових зріс на 2000%. Такі дані наводить «Фонд Карнегі за міжнародний мир» у своїй доповіді, передає «Главком».

Як зазначається, різке зростання кількості інфікувань спричинене як обставинами на фронті, зокрема, незахищеними статевими контактами серед солдатів та вживанням наркотиків, так і державною політикою. Під прикриттям «захисту традиційних цінностей» російська влада обмежила діяльність організацій, що займались профілактикою та інформуванням населення про ВІЛ.

За інформацією фонду, на кінець 2022 року кількість заражених у лавах армії перевищила довоєнні показники в 13 разів, а до кінця 2024 року цей показник виросте у 20 разів. Експерти попереджають, що «демографічні й економічні наслідки цієї епідемії триватимуть десятиліттями та можуть виявитися ще руйнівнішими, ніж саме вторгнення в Україну».

У доповіді також йдеться про загальну критичну ситуацію з ВІЛ у Росії. Починаючи з 2022 року, країна стабільно входить до п’ятірки держав із найбільшою кількістю нових випадків зараження, поступаючись лише Південній Африці, Мозамбіку, Нігерії та Індії. У 2021 році на Росію припадало 3,9% усіх нових випадків ВІЛ у світі – більше, ніж на Танзанію, Уганду, Замбію чи Кенію.

«Світ демонструє тенденцію до зниження захворюваності на ВІЛ, тоді як у Росії вона зростає. Це наслідок не об'єктивних обставин, а виключно політичних рішень», – підсумували у «Фонді Карнегі».

Раніше ми писали, що управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) схвалило першу у світі вакцину для профілактики ВІЛ компанії Gilead Sciences. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ScienceAlert.

Вакцина вже пройшла клінічні випробування. Препарат під назвою Yeztugo потрібно колоти двічі на рік.

Зазначається, що препарат, розроблений компанією Gilead Sciences, пропонує новий потужний спосіб боротьби з ВІЛ. Очікується, що він знизить ризик передавання ВІЛ більш ніж на 99,9% у дорослих і підлітків, що робить його функціонально схожим із потужною вакциною.