Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Кількість випадків ВІЛ у російській армії підскочила на 2000% від початку війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Фонд Карнегі: Світ демонструє тенденцію до зниження захворюваності на ВІЛ, тоді як у Росії вона зростає
фото з відкритих джерел

Одна із причин різкого зростання кількості інфікувань спричинене незахищеними статевими контактами серед солдатів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рівень зараження ВІЛ серед російських військових зріс на 2000%. Такі дані наводить «Фонд Карнегі за міжнародний мир» у своїй доповіді, передає «Главком».

Як зазначається, різке зростання кількості інфікувань спричинене як обставинами на фронті, зокрема, незахищеними статевими контактами серед солдатів та вживанням наркотиків, так і державною політикою. Під прикриттям «захисту традиційних цінностей» російська влада обмежила діяльність організацій, що займались профілактикою та інформуванням населення про ВІЛ.

За інформацією фонду, на кінець 2022 року кількість заражених у лавах армії перевищила довоєнні показники в 13 разів, а до кінця 2024 року цей показник виросте у 20 разів. Експерти попереджають, що «демографічні й економічні наслідки цієї епідемії триватимуть десятиліттями та можуть виявитися ще руйнівнішими, ніж саме вторгнення в Україну».

У доповіді також йдеться про загальну критичну ситуацію з ВІЛ у Росії. Починаючи з 2022 року, країна стабільно входить до п’ятірки держав із найбільшою кількістю нових випадків зараження, поступаючись лише Південній Африці, Мозамбіку, Нігерії та Індії. У 2021 році на Росію припадало 3,9% усіх нових випадків ВІЛ у світі – більше, ніж на Танзанію, Уганду, Замбію чи Кенію.

«Світ демонструє тенденцію до зниження захворюваності на ВІЛ, тоді як у Росії вона зростає. Це наслідок не об'єктивних обставин, а виключно політичних рішень», – підсумували у «Фонді Карнегі».

Раніше ми писали, що управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) схвалило першу у світі вакцину для профілактики ВІЛ компанії Gilead Sciences. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ScienceAlert. 

Вакцина вже пройшла клінічні випробування. Препарат під назвою Yeztugo потрібно колоти двічі на рік.

Зазначається, що препарат, розроблений компанією Gilead Sciences, пропонує новий потужний спосіб боротьби з ВІЛ. Очікується, що він знизить ризик передавання ВІЛ більш ніж на 99,9% у дорослих і підлітків, що робить його функціонально схожим із потужною вакциною.

Теги: росія окупанти армія ВІЛ/СНІД

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року
3 липня, 08:12
Грем: Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, я б порадив їм звернутися до аятолл
Сенатор Грем попередив Путіна: якщо не буде миру – на Росію чекає доля Ірану
16 липня, 01:32
Індійський міністр Хардіп Сінгх Пурі впевнений, що країна зможе забезпечити себе нафтою без Росії
Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти
17 липня, 14:20
До переліку злочинів, які уможливлюють позбавлення набутого громадянства, було додано близько 20 нових статей
Росія заборонила позбавляти громадянства жителів окупованих земель, але посилила репресії для інших
17 липня, 18:24
Європейський Союз виділить Фінляндії кошти на утримання кордону з Росією
Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією
19 липня, 10:47
Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою через дії окупантів
Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: чи є загроза ядерній безпеці
19 липня, 18:17
Трамп надсилає до Києва системи ППО Patriot, але сам будує плани виходу із війни
Трамп може відмовитись від підтримки України. Ексрадник президента США назвав умову
22 липня, 16:02
Такі дрони мають характерний звук і «радіолокаційно він відображається як крилата ракета
Ігнат підтвердив застосування росіянами реактивних «Шахедів»: подробиці нових атак
31 липня, 12:17
Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ та САП
Відновлення незалежності НАБУ і САП та 15 загиблих в Києві. Головне за 31 липня
31 липня, 21:00

Здоров'я

Кількість випадків ВІЛ у російській армії підскочила на 2000% від початку війни
Кількість випадків ВІЛ у російській армії підскочила на 2000% від початку війни
Вчені точно визначили вік, коли організм людини починає руйнуватись
Вчені точно визначили вік, коли організм людини починає руйнуватись
125-річний фермер із Перу розповів про один фрукт, який їсть щоранку
125-річний фермер із Перу розповів про один фрукт, який їсть щоранку
Лікарі попереджають: ChatGPT може провокувати психози у вразливих людей
Лікарі попереджають: ChatGPT може провокувати психози у вразливих людей
Вчені знайшли новий спосіб визначення тривалості життя
Вчені знайшли новий спосіб визначення тривалості життя
Брюс Вілліс втратив здатність говорити через хворобу: що відомо про «Міцного горішка»
Брюс Вілліс втратив здатність говорити через хворобу: що відомо про «Міцного горішка»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
6240
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
5417
Бутусов став командиром
2688
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
2348
Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua