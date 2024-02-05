«Правий поворот», в який входить західна політична культура, набирає обертів

В чому секрет електорального злету AfD?

Це моє власне словосполучення – «правий поворот» – яке я вживаю для культурної характеристики зростання популярності консервативних і праворадикальних настроїв на Заході.

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Німеччина – показова європейська країна, де егалітарні, консервативні, антимігрантські настрої отримують чітку структуризацію. А все почалось на серйозному рівні влітку 2023 року, коли представник «Alternative für Deutschland» (AfD) переміг у другому турі виборів голови району Зоннеберг у Тюрингії.

Ну переміг, так переміг, що з того? А фокус у тому, він переміг конкурента, якого підтримали всі основні німецькі політичні сили – Християнсько-демократичний союз (CDU), соціал-демократи (SPD), зелені (GRÜNE) та ліва партія (LINKE).

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Щоб ви розуміли, вперше за свою десятирічну історію у AfD з'явився свій представник на чолі цілого району. І це перший випадок, коли кандидат від AfD переміг владні та опозиційні партії. «Це тільки початок!», – саме так тоді написала у Х одна з лідерок AfD Аліса Вайдель.

Проходить час, далі більше! Представника AfD Ганнеса Лота обирають бургомістром міста Рагун-Єсніц у Саксонії-Ангальт, а у грудні 2023 р. член «Альтернативи для Німеччини» Тім Лохнер обирається бургомістром саксонського міста Пірна.

Партія також добре показала себе на земельних виборах у жовтні в Гессені і Баварії. AfD при цьому стала другою найпотужнішою політсилою в Гессені та третьою в Баварії.

Німецькі соціологи почали бити на сполох. Загальнонціональний рейтинг AfD виявився на другому місті, випереджуючи соціал-демократів Шольца з результатом у 20%. Це дозволило ультраправим вперше заявити про плани щодо висунення свого кандидата у канцлери.

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Дивимся тепер на географію. «Альтернатива для Німеччини» є найбільш популярною на сході ФРН. 1 вересня цього року мають бути земельні вибори в Саксонії.

За деякими соціологічними дослідженнями, «Альтернатива для Німеччини» в Саксонії почала випереджати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і має 37%, у той час коли ХДС – 33%. Правляча СДПН взагалі має 3% і ризикує не потрапити до земельного парламенту.

В чому секрет електорального злету AfD? Чітка гра на соціальних страхах та економічній рецесії, наслідках зростання міграції та «зеленого переходу». Додайте сюди той факт, що німцям набридає риторика старих партій.

Зараз старі партії підключаються до масштабної антиправої кампанії. По всій Німеччині відбуваються масштабні мітинги, в одному з яких взяли участь понад 300 тисяч людей. Гасла – «Захистимо демократію», «Нацистам немає місця».

Приводом для протестів стала участь представників AfD у зустрічі правих екстремістів, на початку січня. Учасники обговорювали ідею так званої «реміграції» – видворення з ФРН мільйонів іноземців.

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Кампанія приносить свої плоди – зростання рейтингу AfD трохи уповільнилось і подекуди навіть просів. Але чи стане це системним запобіжником?

Що цікаво, є ще один сюрприз в німецькій політиці: Сара Вагенкнехт, яка розколола Die Linke і стала відомою послідовною проросійською позицією. Вона виступає за припинення постачання зброї для України, негайні мирні переговори з Путіним та відновлення імпорту дешевих енергоносіїв із Росії.

Вагенкнехт є найбагатшою депутаткою в Німеччині. Вона створила партію – «Альянс Сара Вагенкнехт» і хоче вже у червні взяти участь у виборах до Європарламенту. Разом з тим, планує взяти участь у виборах у Бранденбурзі, Тюрингії та Саксонії.

Що ж, зміни насуваються. І ключова дата – листопад 2024 року, коли правий республіканець Трамп спробує добити кволу політичну силу ліберально-центристського порядку, здійснивши електоральний аперкот.