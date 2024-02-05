Головна Думки вголос Олег Постернак
search button user button menu button
Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

«Правий поворот», в який входить західна політична культура, набирає обертів

glavcom.ua
Прихильники ультраправої партії «Alternative für Deutschland»
фото: Reuters

В чому секрет електорального злету AfD?

Це моє власне словосполучення – «правий поворот» – яке я вживаю для культурної характеристики зростання популярності консервативних і праворадикальних настроїв на Заході.

Німеччина – показова європейська країна, де егалітарні, консервативні, антимігрантські настрої отримують чітку структуризацію. А все почалось на серйозному рівні влітку 2023 року, коли представник «Alternative für Deutschland» (AfD) переміг у другому турі виборів голови району Зоннеберг у Тюрингії.

Ну переміг, так переміг, що з того? А фокус у тому, він переміг конкурента, якого підтримали всі основні німецькі політичні сили – Християнсько-демократичний союз (CDU), соціал-демократи (SPD), зелені (GRÜNE) та ліва партія (LINKE).

Щоб ви розуміли, вперше за свою десятирічну історію у AfD з'явився свій представник на чолі цілого району. І це перший випадок, коли кандидат від AfD переміг владні та опозиційні партії. «Це тільки початок!», – саме так тоді написала у Х одна з лідерок AfD Аліса Вайдель.

Проходить час, далі більше! Представника AfD Ганнеса Лота обирають бургомістром міста Рагун-Єсніц у Саксонії-Ангальт, а у грудні 2023 р. член «Альтернативи для Німеччини» Тім Лохнер обирається бургомістром саксонського міста Пірна.

Партія також добре показала себе на земельних виборах у жовтні в Гессені і Баварії. AfD при цьому стала другою найпотужнішою політсилою в Гессені та третьою в Баварії.

Німецькі соціологи почали бити на сполох. Загальнонціональний рейтинг AfD виявився на другому місті, випереджуючи соціал-демократів Шольца з результатом у 20%. Це дозволило ультраправим вперше заявити про плани щодо висунення свого кандидата у канцлери.

Дивимся тепер на географію. «Альтернатива для Німеччини» є найбільш популярною на сході ФРН. 1 вересня цього року мають бути земельні вибори в Саксонії.

За деякими соціологічними дослідженнями, «Альтернатива для Німеччини» в Саксонії почала випереджати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і має 37%, у той час коли ХДС – 33%. Правляча СДПН взагалі має 3% і ризикує не потрапити до земельного парламенту.

В чому секрет електорального злету AfD? Чітка гра на соціальних страхах та економічній рецесії, наслідках зростання міграції та «зеленого переходу». Додайте сюди той факт, що німцям набридає риторика старих партій.

Зараз старі партії підключаються до масштабної антиправої кампанії. По всій Німеччині відбуваються масштабні мітинги, в одному з яких взяли участь понад 300 тисяч людей. Гасла – «Захистимо демократію», «Нацистам немає місця».

Приводом для протестів стала участь представників AfD у зустрічі правих екстремістів, на початку січня. Учасники обговорювали ідею так званої «реміграції» – видворення з ФРН мільйонів іноземців.

Кампанія приносить свої плоди – зростання рейтингу AfD трохи уповільнилось і подекуди навіть просів. Але чи стане це системним запобіжником?

Що цікаво, є ще один сюрприз в німецькій політиці: Сара Вагенкнехт, яка розколола Die Linke і стала відомою послідовною проросійською позицією. Вона виступає за припинення постачання зброї для України, негайні мирні переговори з Путіним та відновлення імпорту дешевих енергоносіїв із Росії.

Вагенкнехт є найбагатшою депутаткою в Німеччині. Вона створила партію – «Альянс Сара Вагенкнехт» і хоче вже у червні взяти участь у виборах до Європарламенту. Разом з тим, планує взяти участь у виборах у Бранденбурзі, Тюрингії та Саксонії.

Що ж, зміни насуваються. І ключова дата – листопад 2024 року, коли правий республіканець Трамп спробує добити кволу політичну силу ліберально-центристського порядку, здійснивши електоральний аперкот.

Читайте також: Як ФСБ працює з депутатами ФРН
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори рейтинг партії Німеччина популізм політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Німеччини констатує зростання кількості безхатьків у країні
Українці стають безхатьками у Німеччині? Депутат навів невтішну статистику
Вчора, 12:48
Серед одягу у валізі українського пенсіонера знайшлися пачки купюр по 20 та 50 євро, усього майже пів мільйона євро
У Німеччині затримано українського пенсіонера з пів мільйона євро готівкою (фото)
27 сiчня, 14:22
Румунські фермери вже два тижні перекривають пункти пропуску на румунсько-українському кордоні
Протести румунських фермерів. Китайський слід Сусіди
25 сiчня, 11:00
Німеччина обіцяє довгострокову підтримку Україні
Німеччина повідомила про заплановану допомогу Україні на 2024 рік
24 сiчня, 22:49
Уряд Німеччини планує подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро.
Комітет Бундестагу схвалив бюджет на 2024 рік з грошима для України
19 сiчня, 10:57
Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну – ЗМІ
Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну – ЗМІ
18 сiчня, 05:50
Людство ризикує пережити ще один глобальний жах
У передчутті Третьої світової
17 сiчня, 09:49
Мар'яна Безугла
Нардепка Безугла покидає фракцію та партію «Слуга Народу»
11 сiчня, 01:54
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава
Глава МЗС Японії сьогодні відвідає Україну: деталі візиту
7 сiчня, 07:05

Олег Постернак

«Правий поворот», в який входить західна політична культура, набирає обертів
«Правий поворот», в який входить західна політична культура, набирає обертів
Вся пропагандистська машина Кремля зараз кинута проти України
Вся пропагандистська машина Кремля зараз кинута проти України
Найбільша пастка розуміння сучасної війни
Найбільша пастка розуміння сучасної війни
Про що мріє пересічний українець?
Про що мріє пересічний українець?
Жінка, яку використовує Путін
Жінка, яку використовує Путін
Ліквідація Іллі Киви. Що це означає для Росії
Ліквідація Іллі Киви. Що це означає для Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
16K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
9998
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
7181
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
7055
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
5554
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua