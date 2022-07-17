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  4. У Росії горить будівля арбітражного суду (відео)
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    Соціум

    У Росії горить будівля арбітражного суду (відео)

    Стовп чорного диму видно навіть із околиць міста - У Росії горить будівля арбітражного суду (відео)
    Стовп чорного диму видно навіть із околиць міста
    фото: Ufa1.ru

    Спалахнула покрівля

    У РФ продовжуються пожежі адміністративних будівель. Так, сьогодні в Уфі, столиці Республіки Башкортостан спалахнула будівля арбітражного суду. Про це повідомляє UFA1.

    Це нова будівля, яка знаходиться у центрі міста. Місцеві ЗМІ повідомляють, що спалахнула покрівля. На місці вже присутні чотири пожежні машини.

    Стовп чорного диму піднімається на кілька метрів, видно його навіть із околиць міста. Відомо, що у момент загоряння у будівлі було троє людей – вони не постраждали.

    Нагадаємо, ввечері 3 липня в діловому районі Москви (РФ) під назвою Москва-сіті загорілася одна з елітних висотних будівель. Йдеться про Capital Towers.

    Теги: росія
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    У Росії горить будівля арбітражного суду (відео)