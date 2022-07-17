У Росії горить будівля арбітражного суду (відео)
Спалахнула покрівля
У РФ продовжуються пожежі адміністративних будівель. Так, сьогодні в Уфі, столиці Республіки Башкортостан спалахнула будівля арбітражного суду. Про це повідомляє UFA1.
Це нова будівля, яка знаходиться у центрі міста. Місцеві ЗМІ повідомляють, що спалахнула покрівля. На місці вже присутні чотири пожежні машини.
Стовп чорного диму піднімається на кілька метрів, видно його навіть із околиць міста. Відомо, що у момент загоряння у будівлі було троє людей – вони не постраждали.
Нагадаємо, ввечері 3 липня в діловому районі Москви (РФ) під назвою Москва-сіті загорілася одна з елітних висотних будівель. Йдеться про Capital Towers.