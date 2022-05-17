У Росії потужно горить хімзавод (відео)

У Росії спалахнула потужна пожежа на хімзаводі поблизу Новосибірська, піднялася стіна чорного диму

Вранці 17 травня під російським містом Новосибірськ сталася сильна пожежа на підприємстві з виробництва пластику. З будівлі заводу піднявся великий стовп чорного диму. Про це повідомляє видання «Новосибірськ онлайн».

Відомо, що займання сталося у виробничій будівлі з офісними приміщеннями.

За інформацією місцевих рятувальників, надійшло повідомлення про спалах у виробничій будівлі з офісними приміщеннями по вулиці Хімзаводській у місті Бердську Новосибірської області. Пожежники намагаються погасити вогонь, щоби він не перекинувся на сусідні будівлі.

Telegram-канали публікують відео з місця події. Вогонь охопив дві тисячі квадратів виробничої будівлі. Причиною події став «поліетилен, що раптово спалахнув, на першому поверсі».

Відомо, що кілька днів тому у Свердловській області, в місті Кам’янськ-Уральський, загорівся Синарський трубний завод.

Нагадаємо, що останніми тижнями пожежі охопили кілька регіонів РФ, зокрема, Омську область. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, 6 травня змушена була запровадити надзвичайний стан.

Наступного дня, 7 травня, надзвичайний стан оголосила влада одного із найбільших регіонів РФ, Красноярського краю, який за площею можна порівняти із Казахстаном.

10 травня надзвичайний стан змушена була запровадити влада Курганської області, бо там вигоріли цілі села.

Варто зазначити, що в мережі неодноразово наголошувалося, що пожежі в Росії не встигають гасити, бо рятувальники та необхідна техніка були відправлені на війну до України.

Навіть президент Росії Володимир Путін відреагував на пожежі по усій території Росії, зібравши у вихідний день термінову нараду і визнавши, що ситуація в країні тривожна.