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Під Москвою горів один із найбільших російських хімзаводів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під Москвою горів один із найбільших російських хімзаводів
Пожежа почалася на території виробничого об'єднання «Тонкий Органічний Синтез»
фото з відкритих джерел

Відомо про одну людину, яка в результаті інциденту отримала опіки

У місті Довгопрудне Московської області почалася пожежа на хімзаводі. Одна людина постраждала. Про це повідомляє «Інтерфакс».

«На хімічному виробництві у Довгопрудному (Московська область) горить ємність із реагентами», – повідомили виданню в екстрених службах.

Також уже відомо про одну людину, яка в результаті інциденту отримала опіки.

За інформацією інших росЗМІ, пожежа почалася на території виробничого об'єднання «Тонкий Органічний Синтез». Завод є одним з найстаріших і найбільших російських підприємств.

Згодом відкрите горіння  було ліквідовано, площа займання становила 50 квадратних метрів.

Раніше у Ростові горіла будівля Прикордонної служби ФСБ. 

Нагадаємо, що нещодавно масштабна пожежа трапилась у Сімферополі. Горів склад міністерства надзвичайних ситуацій.

Теги: пожежа завод

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