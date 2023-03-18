Під Москвою горів один із найбільших російських хімзаводів
Відомо про одну людину, яка в результаті інциденту отримала опіки
У місті Довгопрудне Московської області почалася пожежа на хімзаводі. Одна людина постраждала. Про це повідомляє «Інтерфакс».
«На хімічному виробництві у Довгопрудному (Московська область) горить ємність із реагентами», – повідомили виданню в екстрених службах.
Також уже відомо про одну людину, яка в результаті інциденту отримала опіки.
За інформацією інших росЗМІ, пожежа почалася на території виробничого об'єднання «Тонкий Органічний Синтез». Завод є одним з найстаріших і найбільших російських підприємств.
Згодом відкрите горіння було ліквідовано, площа займання становила 50 квадратних метрів.
Раніше у Ростові горіла будівля Прикордонної служби ФСБ.
Нагадаємо, що нещодавно масштабна пожежа трапилась у Сімферополі. Горів склад міністерства надзвичайних ситуацій.
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