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    У світі

    У Росії комунальники посипали дорогу піском з людськими рештками

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    Організація взяла пісок біля старого кладовища - У Росії комунальники посипали дорогу піском з людськими рештками
    Організація взяла пісок біля старого кладовища
    Фото: ІркСіб

    Разом з піском на дорогу комунальники висипали кістки і людський череп

    У місті Кіренськ Іркутської області, що в Російській Федерації, дорогу посипали піском з людськими кістками.

    Про це повідомляють російські ЗМІ. 

    Отже, 13 листопада очевидці написали в соцмережах, що на дорозі в Кіренську були знайдені кістки, після того як її посипали піском від ожеледиці. Крім кісток виявили також череп.

    Поліція перевіряє, де і на якій підставі організація, що проводила роботи, брала піщано-гравійну суміш для посипання.

    Як уточнюють ЗМІ, за попередньою інформацією, організація взяла пісок біля старого кладовища.

    «Взяли і не перевірили. В результаті кістки виявилися на дорозі. Череп старий - напевно, близько 100 років. Зараз фахівці вивчають його і інші кістки, щоб встановити точний вік і можливе походження. Природно, всі рештки прибрані з дороги», - сказало джерело.

    Організація посипала дорогу на замовлення місцевої адміністрації.

    Теги: Росія комуналка смерть поліція
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