У Росії комунальники посипали дорогу піском з людськими рештками

Разом з піском на дорогу комунальники висипали кістки і людський череп

У місті Кіренськ Іркутської області, що в Російській Федерації, дорогу посипали піском з людськими кістками.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Отже, 13 листопада очевидці написали в соцмережах, що на дорозі в Кіренську були знайдені кістки, після того як її посипали піском від ожеледиці. Крім кісток виявили також череп.

Поліція перевіряє, де і на якій підставі організація, що проводила роботи, брала піщано-гравійну суміш для посипання.

Як уточнюють ЗМІ, за попередньою інформацією, організація взяла пісок біля старого кладовища.

«Взяли і не перевірили. В результаті кістки виявилися на дорозі. Череп старий - напевно, близько 100 років. Зараз фахівці вивчають його і інші кістки, щоб встановити точний вік і можливе походження. Природно, всі рештки прибрані з дороги», - сказало джерело.

Організація посипала дорогу на замовлення місцевої адміністрації.