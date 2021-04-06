У Росії лікарі помилково видалили шлунок чоловіку

У мешканця Нижегородської області запідозрили рак, тоді як насправді чоловік страждав тільки від виразки

У місті Балахни Нижегородської області місцевому жителю Сергію Прозоровському помилково видалили шлунок.

Про це пише «Комсомольська правда».

За словами Прозоровського, він потрапив до лікарні з підозрою на внутрішню кровотечу. Лікарі вирішили, що у нього не тільки виразка, і запропонували відразу ж почати операцію.

«Щоб уточнити діагноз, мені ввели в рот трубку з палець завтовшки. (...) Чи було кровотеча спочатку, так і не з'ясували, зате незручні маніпуляції лікаря пошкодили артерії. Кровотеча посилилася, мені дали підписати згоду на проведення операції, а потім я втратив свідомість», - згадує Прозоровський.

Потім чоловікові провели імуногістохімічне дослідження, яке показало, що пухлини у нього не було.

«А в історії хвороби у мене зараз взагалі відсутні результати гістології!» - каже пацієнт.

Прозоровський передбачає, що онкологію нижегородські лікарі «вигадали» спеціально, щоб «відбілити» лікаря, який робив йому зондування. Нібито молодий спеціаліст доводиться сином завідувачу хірургічного відділення та заступнику головного лікаря.