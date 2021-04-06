  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Росії лікарі помилково видалили шлунок чоловіку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії лікарі помилково видалили шлунок чоловіку

    У мешканця Нижегородської області запідозрили рак, тоді як насправді чоловік страждав тільки від виразки

    У місті Балахни Нижегородської області місцевому жителю Сергію Прозоровському помилково видалили шлунок.

    Про це пише «Комсомольська правда».

    За словами Прозоровського, він потрапив до лікарні з підозрою на внутрішню кровотечу. Лікарі вирішили, що у нього не тільки виразка, і запропонували відразу ж почати операцію.

    «Щоб уточнити діагноз, мені ввели в рот трубку з палець завтовшки. (...) Чи було кровотеча спочатку, так і не з'ясували, зате незручні маніпуляції лікаря пошкодили артерії. Кровотеча посилилася, мені дали підписати згоду на проведення операції, а потім я втратив свідомість», - згадує Прозоровський.

    Потім чоловікові провели імуногістохімічне дослідження, яке показало, що пухлини у нього не було.

    «А в історії хвороби у мене зараз взагалі відсутні результати гістології!» - каже пацієнт.

    Прозоровський передбачає, що онкологію нижегородські лікарі «вигадали» спеціально, щоб «відбілити» лікаря, який робив йому зондування. Нібито молодий спеціаліст доводиться сином завідувачу хірургічного відділення та заступнику головного лікаря.

    Теги: Росія хвороби чоловік рак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies