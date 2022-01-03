У Росії масове отруєння дітей хлором

Діти потрапили до лікарні після відпочинку у спортивно-оздоровчому комплексі

У російському Омську дев'ятьох дітей госпіталізували до лікарні з підозрою на отруєння парами хлору. Про це повідомляється на сайті регіональної прокуратури, пише РБК.

«Організовано перевірку за інформацією медичного закладу про госпіталізацію у нічний час дев'яти неповнолітніх із підозрою на отруєння парами хлору після відвідування 2 січня поточного року одного зі спортивно-оздоровчих центрів», – сказано у повідомленні.

Як уточнило джерело ТАСС в екстрених службах, кілька сімей відпочивали у спортивно-оздоровчому комплексі «Райська лагуна». Вранці наступного дня дітей госпіталізували з ознаками отруєння хлором, стан трьох оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

У середині грудня кримінальну справу після отруєння парами хлору порушили в Татарстані. За даними регіонального СК, дев'ятеро людей, у тому числі троє неповнолітніх, отруїлися парами хлору після відвідування приватного басейну в селищі Кульсеїтове.

Тоді слідчі порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 238 КК (надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки). Максимально можливе покарання нею передбачає до двох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, в Чугуївському районі Харківської області отруїлося п'ятеро вихованців дитсадка.

Раніше,у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

Також у школі на Хмельниччині отруїлися діти.