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    У Росії масове отруєння дітей хлором

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    Діти з отруєнням шпиталізовані до лікарні - У Росії масове отруєння дітей хлором
    Діти з отруєнням шпиталізовані до лікарні
    фото з відкритих джерел

    Діти потрапили до лікарні після відпочинку у спортивно-оздоровчому комплексі

    У російському Омську дев'ятьох дітей госпіталізували до лікарні з підозрою на отруєння парами хлору. Про це повідомляється на сайті регіональної прокуратури, пише РБК.

    «Організовано перевірку за інформацією медичного закладу про госпіталізацію у нічний час дев'яти неповнолітніх із підозрою на отруєння парами хлору після відвідування 2 січня поточного року одного зі спортивно-оздоровчих центрів», – сказано у повідомленні.

    Як уточнило джерело ТАСС в екстрених службах, кілька сімей відпочивали у спортивно-оздоровчому комплексі «Райська лагуна». Вранці наступного дня дітей госпіталізували з ознаками отруєння хлором, стан трьох оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

    У середині грудня кримінальну справу після отруєння парами хлору порушили в Татарстані. За даними регіонального СК, дев'ятеро людей, у тому числі троє неповнолітніх, отруїлися парами хлору після відвідування приватного басейну в селищі Кульсеїтове.

    Тоді слідчі порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 238 КК (надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки). Максимально можливе покарання нею передбачає до двох років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, в Чугуївському районі Харківської області отруїлося п'ятеро вихованців дитсадка.

    Раніше,у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

    Також у школі на Хмельниччині отруїлися діти.

    Теги: отруєння
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    У Росії масове отруєння дітей хлором