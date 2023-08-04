Потужна пожежа під Москвою: горить біля автоцентру Lada (відео)
Попередньо відомо, що горять два склади з пластиком та гумою
4 серпня у Підмосков'ї розгорілася велика пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежа трапилась біля автоцентру Lada, що в місті Яхрома в Московській області. Попередньо відомо, що горять два склади з пластиком та гумою. Стовп диму видно за десятки кілометрів. Пожежники борються із вогнем.
Інформація про постраждалих не надходила. Уточнюється, що в палаючих приміщеннях зберігалася гума і пластикові деталі, тому спостерігається сильне задимлення: дим закриває і будинок, що стоїть поряд.
Площа пожежі складає 2,5 тис. кв. м.
На місці події працюють пожежники та співробітники екстрених служб. З'ясовуються причини займання, локалізується осередок горіння.
Нагадаємо, що 3 серпня під Москвою горів завод акумуляторів. Вогонь охопив майже половину цеху – 200 кв. м із 500 кв. м усієї площі приміщення, де зберігаються кисневі акумулятори.
Раніше повідомлялося, що у Люберцях у Підмосков’ї сталася потужна пожежа, що охопила промзону. У районі Котельників поряд із «Леруа Мерлен» у небо піднімаються чорні клуби диму.
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