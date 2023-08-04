Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Потужна пожежа під Москвою: горить біля автоцентру Lada (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Потужна пожежа під Москвою: горить біля автоцентру Lada (відео)
Площа пожежі складає 2,5 тис. кв. м
фото з відкритих джерел

Попередньо відомо, що горять два склади з пластиком та гумою

4 серпня у Підмосков'ї розгорілася велика пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пожежа трапилась біля автоцентру Lada, що в місті Яхрома в Московській області. Попередньо відомо, що горять два склади з пластиком та гумою. Стовп диму видно за десятки кілометрів. Пожежники борються із вогнем.

Інформація про постраждалих не надходила. Уточнюється, що в палаючих приміщеннях зберігалася гума і пластикові деталі, тому спостерігається сильне задимлення: дим закриває і будинок, що стоїть поряд.

Площа пожежі складає 2,5 тис. кв. м.

На місці події працюють пожежники та співробітники екстрених служб. З'ясовуються причини займання, локалізується осередок горіння.

Нагадаємо, що 3 серпня під Москвою горів завод акумуляторів. Вогонь охопив майже половину цеху – 200 кв. м із 500 кв. м усієї площі приміщення, де зберігаються кисневі акумулятори.

Раніше повідомлялося, що у Люберцях у Підмосков’ї сталася потужна пожежа, що охопила промзону. У районі Котельників поряд із «Леруа Мерлен» у небо піднімаються чорні клуби диму. 

Теги: пожежа росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті удару пошкоджено фасад вежі IQ-Квартал на рівні 21 поверху
Атака на Москву: момент вибуху потрапив на відео
1 серпня, 06:53
Менендес наголосив на необхідності введення санкцій проти осіб, причетних до депортації українських дітей та їх незаконного усиновлення у РФ
Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією
29 липня, 12:16
Російський терорист, склавши руки, мовчки дивиться в одне місце
Російського терориста Гіркіна відправили до СІЗО (відео)
21 липня, 17:50
Киргизстан допомагає РФ обходити санкції
МЗС України викликало «на килим» посла Киргизстану через допомогу Путіну
21 липня, 07:51
Вихід Росії із «зернової угоди»: Радбез ООН збирається на засідання
Вихід Росії із «зернової угоди»: Радбез ООН збирається на засідання
20 липня, 19:33
Патріарх Кирило, очільник Російської православної церкви
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить
14 липня, 17:59
Уламки безпілотника, який нібито впав у Курській області РФ
Вибухи у Кривому Розі та «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч
14 липня, 07:09
Уламки безпілотника, який нібито впав у Курчатові
У Курській області Росії біля відділку ФСБ впав дрон (фото, відео)
14 липня, 03:39
Зустріч глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим
Джемілєв отримав від влади Туреччини гарантії для кримських татар
8 липня, 07:14

Соціум

Потужна пожежа під Москвою: горить біля автоцентру Lada (відео)
Потужна пожежа під Москвою: горить біля автоцентру Lada (відео)
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
Атака на Новоросійськ. ЗСУ заявили про провокацію Росії
Атака на Новоросійськ. ЗСУ заявили про провокацію Росії
Росія визнала ефективність ЗСУ в Чорному морі
Росія визнала ефективність ЗСУ в Чорному морі
Секс – це круто, але смерть Путіна краще: росіянка отримала покарання за напис сумці й тату
Секс – це круто, але смерть Путіна краще: росіянка отримала покарання за напис сумці й тату
Увімкнув гімн Росії: у Чехії офіціант познущався з українок, але його швидко провчили (відео)
Увімкнув гімн Росії: у Чехії офіціант познущався з українок, але його швидко провчили (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW
26K
«Ожиріння – це хвороба». «Слуга» Безугла спровокувала мережу
18K
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
9154
Стало відомо, які резерви задіяли ЗСУ для прориву на півдні
7360
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном
6266
У головному російському порту на Чорному морі прогриміли вибухи (фото, відео)

Новини

Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Вчора, 05:28

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту