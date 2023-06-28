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Нові подробиці заколоту в Росії: Пригожин хотів полонити Шойгу і Герасимова в Ростові

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нові подробиці заколоту в Росії: Пригожин хотів полонити Шойгу і Герасимова в Ростові
До провалу заколоту могло призвести те, що про «бунт» Пригожина завчасно дізналися російські спецслужби
фото з відкритих джерел

Бунтівник Пригожин не зміг здійснити задумане, адже про його плани дізналася ФСБ

Під час збройного бунту лідер «вагнерівців» Євген Пригожин мав намір захопити в полон міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генерального штабу Валерія Герасимова. Зробити це він планував у Ростові-на-Дону, а про плани Пригожина, ймовірно, знав командувач ВКС РФ генерал Сергій Суровікін. Однак за два дні до подій про наміри Пригожина дізналися у ФСБ, що змусило ватажка «вагнерівців» йти ва-банк і розпочати заколот раніше запланованих термінів. Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на джерела у владних структурах західних держав.

За даними, отриманими виданням зі своїх джерел, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин збирався захопити в полон російське військове керівництво. Однак карти ватажку найманців сплутало те, що за два дні до їхнього втілення в життя дізналися у ФСБ. Не були ці плани секретом і для зарубіжних розвідок, які дізналися про підготовку «бунту» завдяки прослуховуванню і супутниковим знімкам.

У результаті Пригожину нібито довелося розпочати реалізацію плану раніше, ніж він збирався це зробити. Це, припускають співрозмовники видання, і призвело до провалу заколоту.

За даними розвідки, у план глави ПВК «Вагнер» входило захоплення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова під час їхнього візиту до південного регіону країни, що межує з Україною. Представники західних розвідок вважають, що початковий план мав шанси на успіх. Однак після витоку інформації Пригожину довелося імпровізувати. Глава «вагнерівців» зробив ставку на те, що частина російських військовослужбовців приєднається до заколоту та усуне своїх командирів.

Під час підготовки до майбутнього заколоту найманці змогли зібрати велику кількість боєприпасів, палива, а також техніки, у тому числі танків, бронемашин та систем ППО. Також західні розвідки припускають, що Пригожин повідомив про свої наміри деяких російських високопоставлених військових, зокрема, командувача ВКС РФ Сергія Суровікіна.

Коли реалізація плану почалася, Пригожин зрозумів, що найманці не зустрічають активного опору, і ухвалив рішення про розподіл сил: частину «вагнерівців» він відправив до Ростова-на-Дону, решта розпочала марш на Москву.

Ватажок ПВК, ймовірно, розраховував, що дорогою до них приєднуватимуться російські військовослужбовці, невдоволення яких існуючим станом армії підштовхне їх до заколоту. Однак, коли стало очевидно, що це не так, Пригожин розпочав переговорний процес за участю самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За версією джерел видання, Лукашенко запросив найманців ПВК «Вагнер» до Білорусі, не виключено – для того, щоб зміцнити свої позиції перед керівництвом РФ і не допустити у разі чого повного захоплення країни Росією.

Нагадаємо, як повідомляють ЗМІ, колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ. Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали, можливо, підтримали спробу Пригожина змінити керівництво міністерства оборони силою. Чинні та колишні офіційні особи США заявили, що Пригожин не підняв би повстання, якби не вірив, що інші люди, які перебувають при владі, прийдуть йому на допомогу.

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Теги: росія ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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