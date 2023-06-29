Буданов пояснив, чому Пригожин не дійшов до Москви

Євген Пригожин є патріотом Росії, тому побоявся її розколу

Пригожина могли переконувати, що його заколот «розірве Росію»

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина переконали припинити заколот, натиснувши на його «патріотичні переконання». Про це передає «Українська правда».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку розвідника, Пригожина могли переконувати, що його заколот «розірве Росію».

«Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він «легітимний», – зазначив Буданов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що серед наслідків заколоту «Вагнера» для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.