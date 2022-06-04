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    Суспільство

    Уряд продовжить розбудову індустріальних парків – Мінекономіки

    Уряд продовжить розбудову індустріальних парків – Мінекономіки
    фото з відкритих джерел

    Підприємства, які розміщуватимуться в межах індустріальних парків, зможуть надалі скористатися фінансовими стимулами

    Стало відомо, що уряд продовжує роботу з розбудови мережі індустріальних парків в Україні. Джерело. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

    На засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалене рішення про внесення двох нових об’єктів до відповідного Реєстру.

    Йдеться про:

    • індустріальний парк «Марамуреш» у Закарпатській області, де розвиватимуть деревообробну промисловість та меблеве виробництво;
    • індустріальний парк «Л-Таун» у Київській області, де будуть зосереджені компанії, що спеціалізуються на агропромисловості та машинобудуванні.

    Підприємства, які розміщуватимуться в межах індустріальних парків, зможуть надалі скористатися фінансовими стимулами, зокрема повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами для облаштування виробничих приміщень та подальшої діяльності компаній, відшкодування витрат на підключення та приєднання до інженерних мереж.

    Також уряд запустив програми для переселенців.

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    Теги: росія окупанти війна забудова Україна уряд окупація #stoprussia
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    Уряд продовжить розбудову індустріальних парків – Мінекономіки