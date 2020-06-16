У Росії п'яна вихователька заснула в дитячому ліжечку: відео



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У Росії п'яна вихователька заснула в дитячому ліжечку

Навколо виховательки ходили діти, які залишилися без нагляду

У Єкатеринбурзі п'яна вихователька заснула в дитячому ліжечку і потрапила на відео.

Ролик зняв батько одного з вихованців дитячого садка, його опублікував телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, що жінка міцно спить на одному з ліжечок і не відгукується на своє ім'я. Навколо неї ходять діти, які залишилися без нагляду.

За даними міської прокуратури, запис був зроблений в приватному дитячому садку на вулиці Червоних командирів 15 червня. Вихователька розповіла, що вранці в садок привели чотирьох дітей у віці від двох до чотирьох років. Вона поклала їх спати і вирішила випити на кухні алкоголь.

Приблизно через годину двоє батьків прийшли за речами дітей і побачили виховательку в стані алкогольного сп'яніння.

Співробітницю дитсадка притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 20.21 КоАП ( «Поява в громадських місцях у стані сп'яніння»), а також за частиною 1 статті 20.6.1 КпАП ( «Невиконання правил поведінки при введенні режиму підвищеної готовності на території»).

Прокуратура також проводить перевірку, в ході якої опитають індивідуального підприємця і з'ясують, чи дотримуються в приватному дитячому садку епідеміологічних вимог в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.