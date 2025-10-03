Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)

На НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність – 6,6 млн тонн нафти на рік

Далекобійні дрони Служби безпеки України вразили один із провідних нафтопереробних заводів Росії – «Орськнафтооргсинтез». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела в СБУ.

У ніч на 3 жовтня ударні безпілотники Центру спецоперацій «А» вразили нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області, розташований за понад 1,4 тис. км від українського кордону.

Як зазначило джерело, на цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність – 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

На відео видно, як після прильотів безпілотників ЦСО «А» СБУ над НПЗ підіймаються стовпи чорного диму.

Після атаки дронів, за даними джерела, на заводі було оголошено евакуацію, а місцева влада Орська закликала не піддаватися паніці.

«СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості РФ. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

«Орськнафтооргсинтез» – один із провідних нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Орськ (Оренбурзька область). Підприємство входить до структури АТ «Фортеінвест», яке належить до промислового блоку групи «Сафмар» бізнесмена Михайла Гуцерієва.

Завод введено в експлуатацію 24 грудня 1935 року. Його потужність становить 6,6 млн тонн нафти на рік. У складі підприємства працюють чотири установки первинної переробки нафти, установки риформінгу, гідроочистки та виробництво масел і бітуму.

«Орськнафтооргсинтез» випускає близько 30 видів продукції: бензини, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, бітум тощо. На заводі у 2010-х роках реалізовувалась масштабна програма модернізації, зокрема будівництво комплексу гідрокрекінгу вартістю близько 40 млрд рублів.

Нагадаємо, наприкінці вересня атаки дронів вивели з ладу близько чверті російської нафтопереробної промисловості. Через удари БпЛА у вересня чотири НПЗ припинили свою роботу. У вересні чотири російські НПЗ припинили виробництво після атак безпілотників. Серед них – «Кіришінефтеоргсинтез» у Ленінградській області, який займає друге місце за потужностями в Росії, а також Рязанський НПЗ компанії «Роснєфть», що входить до п'ятірки найбільших.

1 жовтня 2025 року у російському місті Ярославль було атаковано місцевий нафтопереробний завод (НПЗ), внаслідок чого спалахнула пожежа.