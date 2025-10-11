Збірна Росії з футболу не змогла вилетіти з Волгограду через атаку дронів

Тренер збірної країни-агресора Карпін повідомив, що футболісти залишилися ночувати у Волгограді, оскільки немає вибору

Збірна Росії з футболу не змогла вилетіти з Волгограда після матчу з Іраном через запровадження обмежень на польоти в місцевому аеропорту. Про це повідомляє «Главком».

У ніч на 11 жовтня шість російських аеропортів не приймали та не випускали літаки через загрозу атаки безпілотників. Спочатку заходи були введені у Волгограді та Саратові, потім – Самарі, Казані, Ульяновську та Нижньокамську.

10 жовтня збірна Росії обіграла національну команду Ірану у товариському матчі з рахунком 2:1.

На пресконференції після гри тренер збірної країни-агресора Валерій Карпін повідомив, що футболісти залишаються ночувати у Волгограді, оскільки немає вибору.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».