Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
Рябков назвав діяльність європейців нібито «деструктивною»
колаж: glavcom.ua

Рябков заявив про «вичерпання імпульсу» переговорів та звинуватив Європу в деструктивізмі

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що «імпульс», наданий врегулюванню українського конфлікту зустріччю президентів Росії та США на Алясці, був «вичерпаний» через нібито дії європейських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Рябков назвав діяльність європейців нібито «деструктивною» і відкрито звинуватив їх у зриві переговорного процесу.

«Потужний імпульс Анкориджа на користь домовленостей зусиллями противників і зусиллями прихильників війни до останнього українця виявився значною мірою вичерпаним… Це результат деструктивної діяльності, насамперед європейців, про що ми говоримо відкрито і прямо», – зазначив заступник міністра.

Ця заява є частиною послідовного наративу Кремля, який звинувачує західних партнерів України у блокуванні будь-яких мирних ініціатив.

Крім того, Рябков, коментуючи постачання озброєння, повторив пропагандистський наратив про неможливість застосування Україною складних західних ракетних систем, без прямої участі США.

Як відомо, російські погрози Сполученим Штатам через можливе постачання ракет Tomahawk Україні спрямовані на затримку надання озброєння Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російська влада продовжує кампанію спрямовану на запобігання продажу США ракет Tomahawk Україні. «ISW продовжує вважати, що Кремль намагається представити потенційне постачання Tomahawk як небезпечну ескалацію, щоб відлякати США від надання такої зброї України», – йдеться у звіті.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що постачання Сполученими Штатами Tomahawk до України буде «серйозною ескалацією», яка нібито не змінить ситуацію на лінії фронту. Водночас він згадав, що ці ракети здатні нести ядерну боєголовку.

 

 

Читайте також:

Теги: росія США переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У рамках 19-го пакета санкцій ЄС планує включити до «чорного списку» 120 танкерів тіньового флоту
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
4 жовтня, 05:44
Атакований Афіпський НПЗ
The Sun розповів, скільки грошей втратила РФ через атаки України по нафтогазових об’єктах
29 вересня, 00:19
Ціна бензину марки «АІ-92» піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом
Дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів РФ
19 вересня, 17:27
Лалаєв брав участь у турнірі з боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Кутузова
Вшановував ката Маріуполя. Борець з РФ через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
17 вересня, 17:24
Джонсон каже, що Конгрес не може діяти самостійно, без згоди президента Трампа
Конгрес США не ухвалить нових санкцій проти РФ без згоди Трампа
14 вересня, 22:17
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
12 вересня, 05:48
Грем: Ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і тарифів, які ви (президент Трамп) зможете застосовувати на свій розсуд
Грем заявив, що після атаки на Польщу Конгрес готовий підтримати санкції проти Росії
10 вересня, 22:47
Низка країн відреагували на останні події у Польщі
Атака шахедів на Польщу: як відреагували країни Балтії та Північної Європи
10 вересня, 09:46
З України імперіалістичні плани Путіна лише почнуть розвиватися
Імперіалістичні плани Путіна не обмежаться Україною – Мерц
9 вересня, 00:49

Політика

Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
Чи буде імпічмент Макрона? Французький парламент поставив крапку
Чи буде імпічмент Макрона? Французький парламент поставив крапку
ХАМАС повідомив про обмін списками заручників з Ізраїлем
ХАМАС повідомив про обмін списками заручників з Ізраїлем
Передача Україні ракет Tomahawk стане для Кремля точкою неповернення – ISW
Передача Україні ракет Tomahawk стане для Кремля точкою неповернення – ISW
Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72
Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72
В Еквадорі протестувальники напали на президентський кортеж
В Еквадорі протестувальники напали на президентський кортеж

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua