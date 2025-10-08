Рябков заявив про «вичерпання імпульсу» переговорів та звинуватив Європу в деструктивізмі

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що «імпульс», наданий врегулюванню українського конфлікту зустріччю президентів Росії та США на Алясці, був «вичерпаний» через нібито дії європейських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Рябков назвав діяльність європейців нібито «деструктивною» і відкрито звинуватив їх у зриві переговорного процесу.

«Потужний імпульс Анкориджа на користь домовленостей зусиллями противників і зусиллями прихильників війни до останнього українця виявився значною мірою вичерпаним… Це результат деструктивної діяльності, насамперед європейців, про що ми говоримо відкрито і прямо», – зазначив заступник міністра.

Ця заява є частиною послідовного наративу Кремля, який звинувачує західних партнерів України у блокуванні будь-яких мирних ініціатив.

Крім того, Рябков, коментуючи постачання озброєння, повторив пропагандистський наратив про неможливість застосування Україною складних західних ракетних систем, без прямої участі США.

Як відомо, російські погрози Сполученим Штатам через можливе постачання ракет Tomahawk Україні спрямовані на затримку надання озброєння Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російська влада продовжує кампанію спрямовану на запобігання продажу США ракет Tomahawk Україні. «ISW продовжує вважати, що Кремль намагається представити потенційне постачання Tomahawk як небезпечну ескалацію, щоб відлякати США від надання такої зброї України», – йдеться у звіті.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що постачання Сполученими Штатами Tomahawk до України буде «серйозною ескалацією», яка нібито не змінить ситуацію на лінії фронту. Водночас він згадав, що ці ракети здатні нести ядерну боєголовку.