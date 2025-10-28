Головна Світ Економіка
Ціни на російську нафту впали

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ціни на російську нафту впали
Спотові продажі ESPO цього тижня пропонувалися зі знижкою 50 центів за барель
фото: depositphotos

Нафтовий ринок перебуває в стані готовності до зриву поставок і зміни потоків

Ціна на основний сорт російської нафти різко впала після того, як західні санкції змусили китайські нафтопереробні заводи скасувати деякі закупівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Спотові продажі ESPO, що поставляється з Далекого Сходу Росії, пропонувалися з дисконтом у 50 центів за барель до еталонної ціни ICE Brent цього тижня. Минулого тижня, до введення останнього раунду санкцій, ціна на цей сорт нафти була на понад $1 за барель вищою.

Нафтовий ринок перебуває в стані готовності до ознак зриву поставок і зміни потоків після того, як США внесли до чорного списку російські компанії «Роснафта» і «Лукойл», щоб посилити тиск на Москву з метою припинення війни в Україні. Крок Вашингтона став наслідком посилення обмежень Європейського Союзу на торгівлю енергоносіями з Росією і сприяв зростанню базових ф'ючерсів минулого тижня, оскільки переробники можуть шукати альтернативні джерела поставок.

ESPO має популярність як серед державних нафтопереробних заводів Китаю, так і серед приватних переробників, які мають досвід роботи з нафтою, включеною до чорного списку США, наприклад з Ірану. Після введення санкцій США китайські державні компанії, включаючи Sinopec, скасували деякі закупівлі російської нафти, що транспортується морем, переважно ESPO.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

Як повідомлялося, індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників.

