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У Брянській області спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Брянській області спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Попередньо, пожежа почалася о 8:28
фото з соцмереж

Причина займання встановлюється

У місті Дятьково Брянської області горить склад на одному із заводів. Відео вже з’явилося в місцевих Telegram-канал.

У небо піднімається стовп диму.

У Брянській області спалахнула масштабна пожежа (фото, відео) фото 1
У Брянській області спалахнула масштабна пожежа (фото, відео) фото 2

Попередньо, пожежа почалася о 8:28. На місце виїхало п'ять пожежних. Відкрите горіння ліквідували о 9:13, зараз заливають далі. Причина займання встановлюється.

Відстань до Брянська звідти становить близько 30 км.

Нагадаємо, нещодавно у Тольятті горіла фабрика з виробництва дверей.

Також у центрі Москви горів п’ятизірковий готель «Інтерконтиненталь».

Теги: росія пожежа

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