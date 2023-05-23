У Брянській області спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Причина займання встановлюється

У місті Дятьково Брянської області горить склад на одному із заводів. Відео вже з’явилося в місцевих Telegram-канал.

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У небо піднімається стовп диму.

Попередньо, пожежа почалася о 8:28. На місце виїхало п'ять пожежних. Відкрите горіння ліквідували о 9:13, зараз заливають далі. Причина займання встановлюється.

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Відстань до Брянська звідти становить близько 30 км.

Нагадаємо, нещодавно у Тольятті горіла фабрика з виробництва дверей.

Також у центрі Москви горів п’ятизірковий готель «Інтерконтиненталь».